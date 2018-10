LOS HALCONES CAEN EN VIBRANTE JUEGO: Seattle 31 vs 33 LA Rams

Por Marlo Vilela

Cámara Rolando Cabrera

Llego el día tan esperado por la fanaticada de Seattle, el encuentro contra Los Angeles quien llegaba con un récord de 4-0 y era gran favorito para ganar el partido.

El primer cuarto empezó muy disputado, pero Seattle se puso adelante con un Touchdown de Mike Davis al recibir un pase de 6 yardas de Russell Wilson.

La respuesta de los Carneros no se hizo esperar anotando un Touchdown de 2 yardas por intermedio de Todd Gurley II para igualar el marcador a 7 por lado. Llegamos al segundo episodio con LA tratando de hacer valer su gran ofensiva pero esta vez la defensa de Seattle evita el touchdown y solo concede un gol de campo de 19 yardas para poner el marcador 10 a 7.

Seattle deja en claro que quería ganar el partido y tras una gran corrida de Tyler Lockett anota un touchdown de 39 yardas, Sebastian Janikowski convertiría el punto extra para que los Halcones Marinos llegaran a 14 puntos.

El marcador no paraba de moverse esta vez Los Carneros anotaron un Touchdown de 6 yardas, lo hizo Cooper Kupp al recibir el pase de su Mariscal Jared Golf y así Los Angeles llegaron a 17, pero Seattle insistiría y logró empatar el juego con un gol de campo de 52 yardas del pateador Janikowski, para irse al descanso con el marcador 17 a 17.

La segunda mitad de este vibrante partido siguió en la misma tónica donde las ofensivas se imponían, así los Halcones anotan un polémico Touchdown donde los jugadores de Los Carneros reclamaban que el receptor Moore se había salido del campo pero el reclamo no prosperó y Seattle llego a 24 puntos. Pero este juego nunca tuvo un claro dominador y cada ataque de uno era respondido inmediatamente por el contrario y otra vez Todd Gurley II de un gran partido volvió a anotar para empatar el juego a 24 y casi cerrando el tercer cuarto Wilson lanza un gran pase de 30 yardas para que Moore anotara nuevamente y Los Halcones llegaran a 31. El último episodio no podia ser de otra manera y comenzó con Touchdown de Los Carneros pero esta vez su pateador fallo el punto extra y el marcador quedo en ese momento 31 a 30 con Los Halcones ganando por uno, mas emoción imposible.

Faltaban 6 minutos para terminar el partido y Cairo Santos vuelve a poner a Los Angeles arriba por 2 puntos y el estadio se enmudeció por algunos segundos.

Seattle siguió intentando pero ya no pudo hacerse con el triunfo y cae por tercera vez en esta temporada ahora tendrá que esperar hasta el Domingo 10 de octubre cuándo se enfrente a Los Raiders de Oakland.