Cinco siglos para tener suficientes médicos latinos en California

Los Ángeles, 5 oct (EFEUSA).- Serían necesarios cinco siglos para que, al ritmo de graduación actual, se solucione la escasez de médicos latinos en California, según un informe presentado hoy por la Iniciativa de Política y Políticas Latinas (LPPI) de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

El reporte muestra que el índice de médicos latinos con relación a la población hispana en California es de 45,8 por cada 100.000 personas en comparación con 405,7 de la población blanca no hispana.

“A pesar de que los latinos están asistiendo a la universidad en proporciones mayores que nunca, las escuelas médicas de California están graduando a menos latinos que en 1980”, señaló hoy en una declaración enviada Efe Sonja Díaz, directora ejecutiva de UCLA LPPI.

“California debería ser un modelo de innovación de servicios de salud, pero estamos más atrás de estados como Florida, Illinois, Nueva York y Texas en el entrenamiento de médicos latinos”, agregó Díaz.

En el Estado Dorado, según destaca el análisis, los latinos representan a la mayoría de los habitantes, con más de 15,18 millones, con lo que superan a los 14,81 millones de blancos no hispanos en una región con 39,7 millones de residentes.

No obstante, solamente hay 6.953 médicos hispanos en comparación con los 60.106 galenos blancos no hispanos.

En 2017, en las escuelas médicas de California se graduaron 110 médicos hispanos y, de continuar este número anual, se necesitarían casi 500 años para que el número de doctores hispanos graduados sea igual al de los blancos no hispanos, meta que se alcanzaría en el año 2515.

Si las escuelas médicas de California graduasen anualmente 10 veces más médicos latinos (1.100 por año), el número de graduados hispanos igualaría al de los blancos no hispanos en el año 2068.

“Necesitamos más médicos y hacer las escuelas médicas menos costosas y más accesibles será crucial para solidificar nuestra fuerza laboral”, anotó Cástulo de la Rocha, presidente y director ejecutivo de los Servicios Médicos AltaMed, red de salud comunitaria que financió el informe.

