Las claves de la primera derrota liguera del Real Madrid

Madrid, 27 sep (EFE).- Estas fueron las claves de la primera derrota en LaLiga Santander del Real Madrid, en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla en la sexta jornada.

1. Mala preparación del partido

Con más tiempo para el descanso que el rival mostró un físico menor. La preparación de la visita al Sánchez Pizjuán del Real Madrid no fue la más adecuada para un partido de alta exigencia. Apenas un entrenamiento suave toda la plantilla junta y con el cansancio de un viaje con regreso de Londres a altas horas de la madrugada. El lunes trabajo de recuperación para titulares y una gala que descentró a la mitad del equipo inicial madridista. Su rival mientras preparaba cómo hacerle daño, descansaba y se centraba en un duelo clave para su reacción.

2. Falta de actitud para un gran duelo

El Real Madrid saltó a un estadio donde había perdido en cinco de sus seis últimas visitas ligueras sin la intensidad necesaria, como si fuera un partido más y el rival no imprimiese un ritmo al que sería incapaz de plantarle respuesta. Los de Lopetegui jugaron a un ritmo bajo con el balón, no mostraron la presión alta habitual y perdieron las señas de identidad que habían ido adquiriendo con el nuevo técnico. Alejados de la mentalidad adecuada para un duelo de alta exigencia. Superados y sin respuesta, con graves errores defensivos de una zaga incapaz de achicar agua ante tantos frentes abiertos.

3. Marcelo, zona en rojo que ataca cada rival

No es nuevo que cualquier técnico que se enfrenta al Real Madrid incida en el lateral izquierdo como principal punto por donde intentar dañar al bloque defensivo. Marcelo tampoco ayuda en un momento físico bajo y falta de actitud. Dos goles llegaron por su banda, uno quedándose parado tras pérdida, y el tercero no fue con la suficiente fe a la pugna por un balón aéreo. Su noche negra acabó en percance muscular en un gemelo que puede apartarle del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid y obligarle a parar. Provocaría que la forma que le está costando coger, tarde aún más tiempo en ganarla para mostrar su verdadera imagen.

4. La pérdida de pegada

Karim Benzema nunca fue un goleador en su carrera y su momento dulce del inicio de Liga se ha ido apagando. Marco Asensio no estuvo inspirado en el Sánchez Pizjuán. Toda la responsabilidad goleadora del Real Madrid recaía sobre un futbolista, Gareth Bale, que fue el único que generó peligro continuo, se estrelló con el poste en su intento de levantar a su equipo y perdonó un mano a mano explotando su velocidad. La pegada se reduce a la mínima expresión con apenas dos goles en las tres últimas jornadas. Lopetegui debe buscar variantes.

5. La pizarra de Lopetegui

En esta ocasión no funcionó la apuesta de Julen. Sin Carvajal apostó por Nacho en banda derecha y la perdió en ataque. Álvaro Odriozola había dejado grandes sensaciones ante el Espanyol pero optó por la experiencia de un jugador ya más acostumbrado a las funciones de central. Añorando a Isco, decidió el técnico madridista no reforzar el centro del campo, perdiendo la opción de tener más posesión de balón y rebajar el pulso que metía el Sevilla. Jugó con su tridente titular, la BBA, y al Real Madrid le faltó más que nunca equilibrio con los tres del centro del campo incapaces de llegar a las ayudas. Cada rechace fue sevillista y cada duelo individual cayo del lado del rival madridista.

