Extécnico Alberto Guerra considera que se le ha rogado mucho al “Tuca”

México, 25 Sep (Notimex).- El extécnico Alberto Guerra consideró que se le ha rogado mucho al brasileño Ricardo Ferretti para que se haga cargo de la selección mexicana de futbol, y que más allá de que cumple con los requisitos, se debería tomar en cuenta el plan “B” que tiene la gente de la FMF.

“Tuca” Ferretti señaló en declaraciones a los medios que altos mandos de los Tigres de la UANL le dejaron en claro que quieren que cumpla su contrato de tres años que recién firmó.

Ante esta situación, Guerra explicó que “tampoco se le debe pedir de rodillas que acepte, si no quiere, que respeten su decisión. No necesariamente es el único, debe haber más, si era el plan ‘A’, hay plan ‘B’ y ‘C’, o ‘D’ y ‘E’, entonces no me angustia que la selección no tenga quién la dirija”.

En entrevista con Notimex, el técnico campeón con el equipo de Guadalajara en la temporada 1986-87 dejó en claro que “tampoco siento que sea algo que deba resolverse ya, que tomen una buena decisión para elegir al idóneo”.

Consideró que la mejor opción para hacerse cargo del Tri es alguien que conozca la mentalidad del mexicano, ya que irse por un foráneo sería un volado.

“Buscar otra vez afuera a un entrenador extranjero siguen jugando al azar, pese a que sea con alguien muy reconocido se necesita darle ese plazo de entender cómo son los futbolistas mexicanos, cómo se desempeñan, cuál es la atmósfera que se debe generar de acuerdo al comportamiento y la idea del que viene a ser responsable y cómo involucrarse con todos esos detalles que son genéticos, que son de nuestra naturaleza”, acotó.

Y puso como ejemplo que un técnico puede llegar con ideas “innovadoras” en un parado táctico, pero si el mexicano no se adapta, él es el que debe acoplarse al estilo del jugador azteca.

“Alguien puede ser muy revolucionario, quiere venir a instalar el jugar con línea de tres y dos por afuera y una línea de tres volantes y que ninguno sea defensivo, sino que sea de ida y vuelta, y que arriba no haya un punta definida, sino que se abra la cancha con arribo de muchos y así, me suena muy ‘versero’”, explicó.

Pese a esas intenciones, señaló, si “al final ese que venga a revolucionar se va a dar cuenta de que al futbolista mexicano le gusta y se va a sentir más cómodo con línea de cuatro, por decir algo, con un volante de contención, el revolucionario deberá adaptarse a esta situación, y para sacarle el mejor provecho deberá entender que es la mejor forma, aunque sea tradicional y no revolucionario”.

“Para avanzar hay que correr riesgos y el futbolista actual para avanzar debe correr riesgos, tomar decisiones, y debe asumir las consecuencias de esa toma de decisiones, un técnico lo que debe buscar es futbolistas con estas características, dicen que son revolucionarios, pero no es eso, solo es adaptarse a los tiempos”, sentenció.