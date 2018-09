Empleadas de McDonald’s marchan por acoso sexual en Chicago y otras ciudades

Chicago, 18 sep (EFEUSA).- Cerca de un centenar de cajeras y cocineras de los establecimientos de comida rápida McDonald’s salieron hoy a una protesta en Chicago contra el acoso sexual que, según dijeron, enfrentan a diario durante el trabajo.

Con dos grandes carteles, uno en inglés y otro en español, en los que se leía “McDonald’s, el acoso sexual no es aceptable”, las empleadas llegaron marchando en silencio ante la sede nacional de esta corporación, ubicada en el norte de Chicago.

La mayoría de las mujeres mostró una cinta adhesiva en la boca con la etiqueta #MeToo, en referencia al movimiento femenino contra el acoso sexual en todo el país.

Después de veinte minutos, las manifestantes rompieron el silencio y dijeron no estar dispuestas más a permanecer calladas, frente al acoso sexual que sufren a diario en las cafeterías de esta cadena de comida.

Adriana Álvarez, trabajadora McDonald’s y madre de un niño de seis años, dijo que ella representa a miles de trabajadoras de la industria de la “fast food” (comida rápida) que enfrentan a diario este problema.

“El público no tiene idea de lo que pasamos,” expresó Álvarez y agregó que un 40 % de las trabajadoras como ella sufren el constante acoso de gerentes y supervisores hombres que buscan contactos sexuales con las empleadas.

Teresa Cervantes, quien ha trabajado durante veinte años en un establecimiento McDonald’s de la ciudad, relató una experiencia personal de acoso en la oficina del gerente, en una ocasión en que se vio en la necesidad de modificar su horario.

“Yo solo estaba tratando de resolver un problema de mi trabajo”, dijo Cervantes y agregó que por tal motivo está de huelga hoy.

“Estamos diciendo hoy ya basta con el acoso sexual,” recalcó la empleada en español.

Karla Altmayer, del grupo Coalición Contra la Violencia, dijo por su parte que un 75 % de las mujeres que se quejan del acoso en el trabajo son reprendidas o castigadas por dar a conocer sus quejas.

Iashe Townsend, otra empleada en huelga, sostuvo que ha experimentado comentarios rudos y ser tocada inapropiadamente en el trabajo.

“El acoso sexual ocurre más de lo que el público se imagina,” apuntó Townsend, agregando que “a McDonald’s no le interesan nuestras vidas y nuestros problemas”.

Jennifer Owens, de la campaña, “Fight for 15” (Lucha por 15), presentada en mayo para exigir mejores salarios y el apoyo de un sindicato, dijo que la protesta de hoy tuvo también lugar en otras ciudades como Durham (Carolina del Norte), Kansas City (Misuri), Los Ángeles (California), Miami (Florida), Milwaukee (Wisconsin), Nueva Orleans (Luisiana), Orlando (Florida), San Francisco (California) y San Luis (Misuri).

Una manifestante de Chicago portó un cartel con el texto “El acoso sexual ya no entra en el menú”.

Related