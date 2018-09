Líder demócrata del Congreso de EEUU insiste en que TLCAN debe ser trilateral

Washington, 14 sep (EFEUSA).- La líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió hoy a la Administración del presidente, Donald Trump, de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe mantenerse como un pacto trilateral entre su país, México y Canadá.

“Creo que debería ser trilateral”, dijo Pelosi a la prensa, quien agregó que no cree que sea “en interés de este hemisferio” convertir el TLCAN en un acuerdo bilateral que incluya solo a Washington y México.

Cualquier pacto que se alcance en las negociaciones será revisado por el Congreso a partir de enero, lo que puede suponer que Pelosi sea la presidenta de la Cámara de Representantes si su partido se hace con la mayoría de esta cámara en las legislativas de noviembre.

Es precisamente el presidente de la Cámara Baja quien establece la agenda legislativa y puede presionar dentro y fuera de su bancada sobre las distintas normativas.

Pelosi añadió que ha solicitado obtener más detalles sobre los resultados de las negociaciones entre EE.UU. y México, que han alcanzado un principio de acuerdo comercial al que Canadá aún no se ha adherido.

“Creo que cualquier disposición de este tipo, con esa duración de vigencia, debería ser objeto de cierto escrutinio”, dijo Pelosi.

Pelosi apuntó que los demócratas quieren ver un mayor progreso hacia el aumento de los salarios en el país y avisó de que estos no se incrementarán a base de restringirlos en el exterior.

“Entonces, nos preocupa la capacidad de los trabajadores mexicanos para organizarse y mejorar su situación económica también”, afirmó.

Las posturas entre Canadá y EE.UU. siguen alejadas respecto al sistema de resolución de disputas que Washington quiere suprimir y la exigencia de Trump de aumentar el acceso al mercado canadiense de productos lácteos nacionales.

Asimismo, Canadá insiste en mantener la excepción cultural para proteger su sector audiovisual.

Tras la notificación formal de Trump al Congreso sobre su acuerdo con México a principios de este mes, no queda claro cuál será la fecha límite ahora para que Canadá pueda sumarse al pacto comercial renegociado.

El TLCAN, en vigor desde 1994 entre México, Canadá y EE.UU., engloba 1 billón de dólares anuales en intercambios entre los tres países.

