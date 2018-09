México y Uruguay se enfrentan con un entrenador provisional en ambos banquillos

Montevideo, 6 sep (EFE).- Las selecciones de México y Uruguay se enfrentarán el próximo viernes en Houston (Estados Unidos), en un encuentro en el que ambos equipos tendrán un técnico provisional en su banquillo tras la salida de Juan Carlos Osorio del conjunto azteca y a que Óscar Washington Tabárez no arregló su renovación.

De esta forma, el brasileño nacionalizado mexicano Ricardo Ferretti y Fabián Coito, serán los que estén al frente de los planteles de México y Uruguay, respectivamente, durante los próximos amistosos.

En este sentido, ambos entrenadores saben que sus puestos al frente del seleccionado son temporales, pero aún así buscarán que sus equipos saquen los mejores resultados posibles.

De momento, México no tiene certeza de quien estará al mando del Tri, mientras que en Uruguay esperan poder concretar la renovación del ‘Maestro’ Tabárez.

Será el primer encuentro amistoso de ambos equipos tras el Mundial de Rusia 2018.

El conjunto charrúa quedó en la quinta posición del Mundial tras ser eliminado por el actual campeón, Francia, por 2-0, y llegará al encuentro ante el equipo azteca con algunas variantes respecto al plantel mundialista.

En este sentido, el equipo que dirige de forma interina Coito, tendrá algunas bajas como la de los delanteros Edinson Cavani, del París Saint Germain, y Maximiliano Gómez, del Celta de España.

El equipo Celeste también tendrá las bajas por lesión de los volantes Giorgian De Arrascaeta, del Cruzeiro brasileño, y Cristian Rodríguez, del Peñarol, que fueron reemplazados por Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders de Estados Unidos) y Federico Valverde (Real Madrid).

Si bien aún Coito no ha definido el equipo, se especula que tendrá un mediocampo joven formado por Lucas Torreira (Arsenal inglés), Matías Vecino (Inter de Milán) y Rodrigo Bentancur (Juventus Turín), mientras que el ataque lo encabezarán Christian Stuani (Girona) y el delantero estrella del equipo, Luis Suárez (Barcelona).

Pese a que el equipo no será dirigido por Tabárez, el entrenador Coito, que está al frente de la sub’20, intentó respetar la plantilla que suele ser citada y buscará mantener la idea de juego del equipo.

En tanto, México presentará una combinación de jugadores consagrados como el portero Guillermo Ochoa (Standard Lieja), el defensa Hugo Ayala (Tigres UANL) y el delantero Raúl Jiménez (Wolverhampton), y con jóvenes como el defensa Jesús Angulo, del Santos Laguna, Diego Láinez, volante del América y los centrocampistas Roberto Alvarado (Cruz Azul) y Jonathan González (Monterrey).

México y Uruguay se han enfrentado 20 veces con ocho victorias para México, cinco para los uruguayos y siete empates, aunque el partido más importante lo ganó “la Celeste” en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que superó al “Tri” en la fase de grupos.

Los dos equipos se enfrentaron por última vez en junio de 2016 en Arizona en la Copa América del Centenario con triunfo de México por 3-1.

