Cate Blanchett pone voz en la ONU al sufrimiento de los rohinyás

Naciones Unidas, 28 ago (EFEUSA).- La actriz Cate Blanchett, embajadora de la ONU para los refugiados, puso hoy voz en Naciones Unidas al sufrimiento de los rohinyás en Birmania.

Blanchett, que visitó el pasado marzo los campamentos de Bangladesh en los que se han refugiado cientos de miles de miembros de esa minoría musulmana, fue invitada a participar este martes en una reunión del Consejo de Seguridad.

“No les hablo como un experto, sino como alguien que ha visto y que no puede mirar para otro lado”, dijo la intérprete, que aseguró que nada podría haberla preparado para el “sufrimiento” del que fue testigo durante su viaje.

“Escuché relatos desgarradores. Historias de graves torturas, de mujeres brutalmente violadas, de gente que vio a sus seres queridos asesinados. Niños que vieron a sus abuelos encerrados en casas incendiadas”, enumeró.

Blanchett intervino en una sesión convocada por el Consejo de Seguridad para hacer balance de la situación en el estado birmano de Rakáin, epicentro de la crisis desatada hace un año, y de los más de 700.000 refugiados que tuvieron que dejar sus hogares.

Aunque el encuentro estaba previsto de antemano, se produjo un día después de que expertos de la ONU diesen a conocer un informe en el que consideran que hay elementos de “genocidio intencional” en la actuación del Ejército birmano contra los rohinyás.

La actriz recordó que el drama vivido por esa minoría en los últimos meses no es el primero y reclamó una solución integral para su situación.

Los rohinyás son considerados en Birmania como inmigrantes de Bangladesh y carecen de muchos de los derechos que tienen los ciudadanos del país.

Según Blanchett, los refugiados no pueden “regresar a las mismas condiciones que les obligaron a huir”.

“No pueden aceptar medias soluciones”, recalcó la actriz, que pidió al Consejo de Seguridad que actúe para dar respuestas a esta comunidad.

“Hemos fallado a los rohinyás antes. Por favor, no volvamos a hacerlo”, apuntó.

