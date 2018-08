Atlanta y Dallas consolidan lideratos; ganan Sounders

Houston, 20 ago (EFE).- Nada cambió en los primeros puestos de las respectivas Conferencias del Este y el Oeste, donde el Atlanta United y el FC Dallas siguen como líderes destacados tras concluir la vigésimo quinta jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

El Atlanta United, con el delantero venezolano Josef Martínez, que llegó a los 27 goles en 25 partidos disputados esta temporada y empató la mejor marca de todos los tiempos de la MLS, venció por 3-1 al Crew de Columbus y se mantiene líder solitario en Este al sumar 51 puntos, tres más que los Red Bulls (48), segundos que sacaron un empate a 2-2 de visitantes frente a los Whitecaps de Vancouver.

Mientras que el New York City bajó al tercer lugar después de perder por 2-0 ante el Union de Filadelfia (33), que es quinto y busca un puesto en los playoffs.

El mismo que el DC United, que logró su tercer triunfo en una semana en los partidos disputados en su nuevo campo del Audi Field, esta vez al imponerse por 2-0 al Revolution de Nueva Inglaterra y es octavo con 27 puntos.

Mientras que el protagonista de la jornada fue Martínez, de 26 años, quien con su gol histórico, marcado al minuto 31 de la primera parte, empataba la marca conseguida anteriormente por los estadounidenses Roy Lassiter y Chris Wondolowski junto al inglés Bradly Wright-Phillips.

Cuando aún faltan nueve partidos para que concluya la temporada regular, si Martínez, que ha marcado 13 goles en sus últimos nueve partidos, sigue con el mismo ritmo goleador podrá establecer una nueva que durase décadas.

“Mi objetivo es superar la marca, luego sí podré decir que he logrado algo grande en la competición”, declaró Martínez. “Cuando eso haya sucedido, entonces estaré más feliz que ahora porque con 28 goles ya habré alcanzado una meta especial”.

El FC Dallas también mantuvo en el Oeste su condición de líder destacado al vencer por 2-0 a Minnesota United y ponerse con 45 puntos, tres más que los 42 del Sporting Kansas City, que también logró la victoria por goleada de 3-0 frente a los Timbers de Portland (37 puntos), que perdieron el tercer partido consecutivo y ahora son sextos en la clasificación.

El equipo de LAFC siguió por el camino del triunfo al vencer 2-0 a los Rapids de Colorado y ocupan el tercer puesto de la clasificación con 42 puntos, los mismos que posee el Sporting.

Una jornada más los grandes triunfadores fueron los Sounders FC de Seattle que golearon por 5-0 al diezmado Galaxy de Los Angeles que jugó de visitante sin sus grandes estrellas como el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, que se negó a jugar en un césped de hierba artificial.

Los Sounders FC juegan en el Century, el mismo que los Seahawks de Seattle, de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que ya van a comenzar la temporada regular.

A pesar de la ausencia de Ibrahimovic, no que no viajó con el equipo, y las bajas por lesión de los franceses Romain Alessandrini y Michael Ciani, junto a los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos, los cuatro lesionados, el partido fue visto por 44.213 aficionados que llegaron al campo para darle su apoyo al equipo de Seattle.

El delantero peruano Raul Ruidiaz marcó su segundo gol desde que llegó a la MLS y fue el quinto de los Sounders FC con el que cerraron la victoria, la sexta consecutiva, mejor marca en la historia del equipo.

Ahora los Sounders FC tienen marca de 35 puntos que los dejan en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste a solo dos de meterse en la lista de los seis primeros equipos que tienen derecho a disputar los playoffs.

Los grandes derrotados de la jornada fueron el Dynamo de Houston (27 puntos) que perdió de local 1-2 ante el Real Salt Lake y el Fire de Chicago (23) cayó derrotado de visitante por 2-1 frente al Impact de Montreal y ambos equipos se alejan de la competición de la fase final.

Related