Carolina del Norte reporta la primera muerte del año por el virus del Nilo

Miami (EFEUSA).- El virus del Nilo, una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito y que rara vez resulta ser fatal, se cobró la primera víctima mortal en lo que va del año en Carolina del Norte, informaron las autoridades sanitarias de este estado.

De acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), el fallecido es un adulto que vivía en el sureste del estado y falleció la pasada semana, y su deceso constituye la primera muerte registrada en este estado a causa de esta enfermedad a lo largo de 2018.

“Estas infecciones son raras, pero este es un trágico recordatorio de que pueden ser fatales”, señaló en un comunicado Carl Williams, del Departamento de Salud estatal, quien urgió a la población a usar repelente durante la temporada de mosquitos que se extiende entre los meses de julio y noviembre.

Según las estadísticas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el pasado 10 de julio se han registrado 14 casos en el país, aunque ninguno de ellos resultó mortal.

Entre los años 2012 y 2017, en Carolina del Norte hubo 25 casos del virus del Nilo y siete decesos por esta enfermedad, de acuerdo a las autoridades sanitarias estatales.

Los CDC señalan que la mayoría de las personas que contraen el virus del Nilo, para el que no existe vacuna ni cura, no presentan síntomas o a lo sumo una pequeña gripe.

No obstante, en un 20 % de los casos los enfermos pueden presentar fiebres, dolor de cabeza, achaques, vómitos, diarrea o sarpullido, mientras que en menos del 1 % el virus del Nilo puede afectar el sistema nervioso central del paciente y derivar en consecuencias fatales.

De acuerdo a datos de los CDC, en lo que va del presente año, 30 estados han reportado casos del virus del Nilo en personas, pájaros y mosquitos, mientras que de los 14 casos registrados en humanos en todo el país, siete de ellos han derivado en meningitis y encefalitis.

California, con nueve personas infectadas, es el estado donde más casos se han registrado en lo que va del año, de acuerdo a esta agencia federal, y las autoridades locales empiezan a tomar medidas para atajar el brote.

Las autoridades de Sacramento, en el norte y capital del estado, dieron a conocer hoy que el lunes empezarán fumigaciones aéreas en barrios como Elk Grove o Pocket, donde se han registrado aguas estancadas y una alta presencia de mosquitos.

Por su parte, las autoridades de Nueva Orleans dieron a conocer hoy que se ha detectado esta enfermedad en aves y mosquitos, pero no en personas, no obstante recomendaron a la población a usar repelentes.

