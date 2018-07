Republicanos insisten en vincular seguridad fronteriza con futuro “soñadores”

Washington, 18 jul (EFEUSA).- Un grupo de legisladores republicanos destacó hoy la importancia de vincular la seguridad fronteriza con el futuro del 1,8 millones de jóvenes indocumentados que llegaron al país de manera irregular cuando eran niños.

“Creo que vincular la seguridad fronteriza con el camino a la ciudadanía es la manera para conseguir (una solución para los “soñadores”) próximamente”, señaló el representante republicano Jeff Denham en un encuentro organizado por el grupo hispano conservador The Libre Initiative en Washington.

Esta opinión del representante por California fue compartida también por el senador republicano James Lankford, también presente en el acto, que consideró que esta unión es la mejor manera para llegar a un consenso entre ambos partidos y proveer la ciudadanía a los “soñadores”.

“Nuestro reto actual es atraer la atención de todos los senadores. Sin la urgencia de una fecha límite es complicado, pero estamos trabajando en ello”, aseguró Lankford.

En este sentido, ambos criticaron que el Tribunal Supremo dejara sin efecto real el plazo límite del 5 de marzo fijado por el presidente, Donald Trump, para poner fin al programa migratorio de Acción Diferida (DACA), lo que dejó “sin presión” al Congreso.

Por otro lado, Denham apuntó que legislar en temas migratorios con órdenes ejecutivas, tal como hizo el expresidente Barack Obama (2009-2017) al implantar la política DACA y el presidente, Donald Trump, para cancelarla, “no es la manera correcta de hacerlo”.

“El Congreso tiene que ser quien llegue a acuerdos en estas cuestiones”, agregó Denham, que indicó que trabajará para llegar a una solución antes de final de año.

A finales de junio, los líderes republicanos de la Cámara Baja fracasaron de nuevo en aprobar una ley migratoria con la que pretendían dar un camino a la ciudadanía a 1,8 millones de jóvenes indocumentados, pero también recortar la inmigración legal y dotar de financiación a la construcción del muro con México.

Ante este revés, el analista David Bier, del centro de pensamiento Cato Institute, criticó que los legisladores lleven “30 años de inacción” respecto a la esperada reforma migratoria.

Bier lamentó que las cuotas de inmigración legal y las visas “han permanecido exactamente igual los últimos 30 años”, un período en el que la población del país ha crecido en un 30 %, según sus palabras.

“No tiene sentido alguno, deberíamos actualizarlas”, sentenció.

El experto, además, vaticinó en su turno de ponencia que no se aprobará ninguna medida sobre el futuro de DACA antes de las elecciones de medio mandato, que se celebrarán en noviembre.

Otra de las analistas invitadas a ese acto, Kristie De Peña, directora de inmigración del Centro Niskanen, apuntó que reducir la inmigración legal, uno de los objetivos de la Casa Blanca, causaría una pérdida económica “enorme”.

El pasado septiembre, Trump anunció el fin de DACA, pero dio al Congreso hasta el 5 de marzo para encontrar una solución para los miles de jóvenes indocumentados que gracias a ese permiso, proclamado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, han podido residir y trabajar legalmente en EE.UU.

Esa fecha límite fue revocada por una decisión judicial y, desde entonces, se han debatido sin éxito varias propuestas legislativas.

El propio Trump ha llamado a los legisladores republicanos a “no perder el tiempo” con temas de inmigración hasta que se celebren las elecciones legislativas de noviembre, una opinión de la que se retractó luego.

La Casa Blanca ha reiterado en varias ocasiones que Trump no firmará una ley que no incluya sus “cuatro pilares”: fondos para el muro con México, una solución para DACA, la eliminación de la “lotería de visados” y el fin del actual sistema de reagrupación familiar.

