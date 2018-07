Cónsul mexicano advierte presiones migratorias en controles de tráfico

Austin (EFEUSA).- Las autoridades han aumentado la presión sobre la comunidad inmigrante con inspecciones rutinarias de tráfico en las que se indaga la situación legal en el país, advirtió el cónsul de México en Austin, Carlos González.

El diplomático explicó, en una entrevista con la Agencia Efe, que el pasado 23 de junio el sheriff del condado de Bastrop, Maurice Cook, montó un operativo especial a las afueras de la capital texana, coincidiendo con el partido de México contra Corea del Sur en el Mundial de Fútbol.

Según estadísticas reveladas por el oficial de policía, las patrullas desplegadas dieron el alto a 63 vehículos y arrestaron a 24 personas, de las cuales 23 eran de origen latino.

“Lo que nos llamó la atención es que el martes siguiente, en nuestra visita habitual al centro de detención de inmigrantes de Austin, nos dimos cuenta de algo excepcional, ya que había al menos ocho personas detenidas que llevaban su camiseta de la selección de fútbol mexicana”, detalló.

González comentó que ese mismo día, del grupo de los 24 detenidos, tres personas fueron deportadas a México, otras cuatro enviadas a centros para inmigrantes, cinco fueron liberadas con cargos, mientras que dos se encuentran en una cárcel federal.

En conversaciones con ellos, comentaron que la policía les detuvo por “infracciones de tráfico leves”, como no respetar las señales o tener barro en la matrícula, y fueron interrogados acerca de su estatus migratorio.

Incluso, en uno de los casos le preguntaron “directamente” si era indocumentado, mientras que el resto asegura que tuvieron que responder preguntas sobre su lugar de nacimiento o si tenían una identificación oficial expedida por el Gobierno de los Estados Unidos.

Una delegación del consulado general de México acudió a la Oficina del Sheriff para trasladar su preocupación porque no se hubiera ejercido “la discreción que la ley permite en estos casos” y hubieran aplicado otras medias de sanción como multas económicas.

El sheriff Cook alegó que sus agentes no tenían orden de centrarse en la situación legal de las personas y defiende que dicha operación había sido “en respuesta” a una demanda de los líderes locales la zona.

Sin embargo, la comunidad, donde se congrega una población predominantemente latina, niega “en absoluto” dicha afirmación e, incluso, organizaciones religiosas como Interfaith Alliance sostienen que la gente no acude a la iglesia del barrio por temor a ser interrogados al regresar a sus casas en sus vehículos.

El cónsul mexicano ofreció su colaboración para que los agentes del condado de Bastrop realicen un curso en el que aprendan los documentos oficiales con los que sus conciudadanos pueden residir y evitar así que ante sanciones de tráfico menores sean enviados a la cárcel.

