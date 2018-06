Nueva York ya no arrestará por uso de marihuana, aunque habrá excepciones

Nueva York, 19 jun (EFEUSA).- Quienes fumen marihuana en un lugar público en Nueva York estarán sujetos a partir del próximo 1 de septiembre a una citación en lugar de ser arrestados, siempre y cuando no estén en libertad condicionada o tengan una orden de arresto previa, anunciaron hoy las autoridades.

La medida prevé que si la persona tiene un historial reciente de violencia, no tiene identificación o si representa un riesgo porque, por ejemplo, está conduciendo mientras fuma marihuana, será arrestada, advirtieron hoy el alcalde Bill de Blasio y el jefe de la policía, James O’Neill.

La nueva política, resultado de un informe y recomendaciones de un comité de trabajo nombrado el pasado mayo, está encaminada a reducir los arrestos por consumo de marihuana, que, según estadísticas oficiales de la ciudad del 2017, son de unas 10.000 personas por año.

Un 86 % de los arrestados por consumo y posesión de la hierba es negro y latino, y menos de un 14 % blanco.

En 2017 hubo una reducción de 64 % en los arrestos por posesión de marihuana, que pasaron de 53.000 casos en el 2010 a 19.000 el pasado año, de acuerdo con datos de la ciudad.

“El futuro de nadie debe depender de una ofensa menor. Esta nueva política ayudará a reducir los arrestos innecesarios, mientras hacemos nuestra ciudad más justa y segura”, indicó De Blasio durante una conferencia de prensa conjunta.

Por su parte, el jefe de la policía afirmó que “no es productivo arrestar gente que no tiene expediente criminal”.

Agregó que la actual política de arrestos obstaculiza los esfuerzos por estrechar las relaciones y confianza con la comunidad a la que sirven.

“Emitir citaciones por la ofensa de fumar marihuana si no afecta la seguridad pública, permitirá a nuestros oficiales realizar su trabajo eficazmente y sin peligro y en una forma que promueva la seguridad pública y calidad de vida de los neoyorquinos”, señaló O’Neill.

El estado de Nueva York evalúa aprobar el uso de la marihuana con fines recreativos, que ya tiene el aval del jefe de salud, Howard Zucker y del gobernador Andrew Cuomo.

Related