Estudiantes a ambos lados de frontera abordan acoso y discriminación en aulas

Phoenix (EFEUSA).- Más de 250 estudiantes de Sonora (México) y Arizona discutieron en una cumbre juvenil cómo erradicar la discriminación, la violencia y el acoso escolar (“bullying”), fenómenos que no conocen de fronteras.

Unos 150 escolares de Sonora y un centenar de Arizona se congregaron en la Escuela Comunitaria Montecito, en Phoenix, sede de la “Cumbre de Juventud Transfronteriza”, para idear formas de potenciar la tolerancia y la aceptación, y reducir así el racismo o el “bullying”, que aunque con matices están presentes a ambos lados de la frontera.

Mientras en EEUU el acoso escolar suele valerse de las redes sociales en México actúa sobre la diferencia de clases, según señalaron algunos estudiantes que fueron parte del encuentro en el que tampoco se dejo de lado la figura del actual presidente Donald Trump.

“A los estudiantes de Sonora les afecta que los estudiantes de Arizona de descendencia latina o de color tengan un presidente racista como Donald Trump”, señaló a Efe Ylenia Aguilar, representante de políticas educativas del grupo Unidos US y que fue parte del encuentro juvenil.

Aguilar, miembro de la directiva del Distrito Escolar Osborn, añadió que los escolares de Arizona perciben en la actualidad que “el racismo es muy real”.

“Viven en un estado donde hay deportaciones, sus familiares han sido separados, donde los líderes no representan a la comunidad latina”, expresó, para luego agregar que en algunas escuelas de Arizona a los estudiantes no se les permite hablar español.

Los estudiantes de ambas fronteras saben “de la importancia de ser bilingües para sus futuras carreras y trabajos”, señaló.

Durante el encuentro, los participantes llamaron la atención sobre las reiteradas matanzas con armas de fuego en Estados Unidos, incluso en escuelas, y lamentaron la “falta de apoyo” a “estudiantes con problemas” en un sistema educativo enfocado más en grados y calificaciones que en el “sentir de los alumnos”.

Gael Eduardo Cuevas, de 16 años, procedente de Hermosillo (Sonora), dijo a Efe sentirse satisfecho con la cumbre, porque sintió que los jóvenes aportaron ideas para “mejorar el mundo”.

“Coincidimos que el trabajo en equipo es fundamental, que debemos de aceptar a todas las personas aunque sean diferentes; (aprendimos) la importancia de ser tolerantes”, comentó.

Aguilar dijo que este encuentro es el primero de una serie que llevarán a cabo, ya que la colaboración entre estudiantes de ambos países enriquece a las comunidades transfronterizas.

“No podemos dejar que los líderes políticos decidan el futuro, los jóvenes son los que tendrán el poder más grande de cambiar las ideas y ampliar el mercado de empleo”, aseveró.

