El nuevo automóvil del 20 % de los estadounidenses puede ser eléctrico

Miami, 8 may (EFEUSA).- El porcentaje de estadounidenses que afirma que cuando cambie de automóvil probablemente elegirá uno eléctrico pasó del 15 % en 2017 al 20 % en 2018, informó hoy la AAA, la mayor asociación de automovilistas del país, con más de 58 millones de socios.

“Los vehículos eléctricos no solo se han hecho más accesibles y atractivos sino que ahora cuentan con tecnología innovadora”, señala Matt Nasworthy, director de Asuntos Públicos de la AAA en Florida.

Para Greg Brannon, director de Ingeniería Automotriz de AAA, aunque la preocupación por el medio ambiente sigue siendo un importante motivo para elegir vehículos eléctricos, también es atractivo el que los costes a largo plazo sean más bajos que los de un automóvil con motor de combustión.

Entre los que contestaron en una encuesta realizada por AAA que no desean o no están seguros respecto a los autos eléctricos, el 63 %, nueve puntos menos que en 2017, menciona que no hay suficientes lugares para recargar las baterías como principal razón.

Un 58 % (15 puntos menos que hace un año) respondió a otra pregunta del sondeo que les preocupa la idea de quedarse sin energía cuando están circulando.

Esa preocupación se reduce notablemente entre los jóvenes, señala AAA, que indica que en la actualidad hay más de 16.000 puestos de recarga en Estados Unidos.

El 68 % de los estadounidenses considera que en un viaje el tiempo razonable para cargar un vehículo no debe superar los 30 minutos, de acuerdo con la asociación.

Para la inmensa mayoría (92 %) de los que probablemente opten por un auto eléctrico o un híbrido, la confianza es la cualidad que más tienen en cuenta al evaluar qué automóvil comprar.

Autonomía (87 %), índice de siniestrabilidad (77 %), costo (71 %), aceleración y manejo (69 %) y tecnología avanzada como frenado automático de emergencia (60 %) son otra cualidades valoradas.

Solo el 34 % están preocupados por el estilo, el color o el diseño del vehículo y un porcentaje aún menor, el 33 %, por la marca.

“Los vehículos eléctricos son eficientes desde el punto de vista energético y amistosos con el medio ambiente. Los potenciales compradores también están complacidos por el hecho de que requieran un menor mantenimiento que los de motor de combustión, dice Nasworthy.

