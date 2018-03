Consejos de limpieza de primavera para su salud de la campaña Up and Away

WASHINGTON, 20 mar (HISPANIC PR WIRE) – La campaña Up and Away, liderada por la Iniciativa PROTECT del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), brinda a las familias cinco consejos importantes de limpieza de primavera para la salud y la seguridad del hogar.

“La limpieza de primavera puede ser una parte importante de mantener a su familia sana y segura en casa, y eso significa hacer más que desempolvar y pasar la aspiradora”, dijo el Dr. Dan Budnitz, director del Programa de Seguridad de Medicamentos de CDC y coordinador de la Iniciativa PROTECT, que se centra en la seguridad de los medicamentos para niños. “Cada año, aproximadamente 60,000 niños pequeños terminan en la sala de emergencias debido a la ingestión accidental de medicinas, así que mientras usted limpia y reorganiza áreas como baños y botiquines de medicinas, recuerde almacenar de manera segura los medicamentos que está usando y desechar de manera segura los medicamentos que no necesite”.

La campaña ‘Up and Away’ insta a las familias a seguir estos cinco consejos para mantener seguros y sanos a sus hijos:

Limpiar las superficies: Desinfecte las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia, como encimeras, perillas de puertas, teclados, manijas de grifos, teléfonos y juguetes. Almacenar de manera segura: Cuando termine de limpiar y reorganizar, guarde todo lo que desee mantener fuera del alcance de sus hijos, como productos de limpieza y medicinas, en un lugar seguro y alejado, fuera de la vista y del alcance de los niños pequeños. Recuerde volver a colocar los medicamentos en ese lugar seguro cada vez que los use. Desechar de manera segura: Deseche cualquier medicamento vencido, no utilizado o no deseado en su hogar. Asegúrese de seguir las recomendaciones para una eliminación segura, a fin de evitar la exposición a medicamentos que han sido desechados. Considere llevar los medicamentos caducados o no deseados a los programas de recogido de medicamentos. Estar preparado: Revise su botiquín de primeros auxilios en busca de medicamentos y suministros caducados; es posible que los medicamentos que ya pasaron sus fechas de vencimiento no funcionen tan bien como deberían. Asegúrese de que su botiquín de primeros auxilios esté guardado en un lugar accesible para adultos, pero fuera del alcance de sus hijos pequeños. Actualizar sus contactos: Asegúrese de tener el número de la línea telefónica Poison Help almacenado en su teléfono celular y a la mano para los cuidadores de sus hijos: 800-222-1222.

Recursos adicionales sobre el almacenamiento seguro de medicamentos están disponibles en el sitio UpandAway.org.

Acerca de Up and Away

‘Up and Away and Out of Sight’ es una campaña educativa para recordar a las familias sobre la importancia del almacenamiento seguro de medicamentos alrededor de los niños pequeños. La campaña está dirigida por CDC y su iniciativa PROTECT en asociación con la CHPA Educational Foundation. Para obtener más información, visite el sitio UpandAway.org.

Acerca de la iniciativa PROTECT de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

La iniciativa PROTECT es una colaboración entre agencias de salud pública, empresas del sector privado, organizaciones profesionales, defensores del consumidor / paciente y expertos académicos para desarrollar estrategias que protejan a los niños contra la sobredosis no intencional de medicamentos. Para obtener más información, visite el sitio CDC.gov/MedicationSafety/PROTECT/PROTECT_Initiative.html.