Casa Blanca ofrece extensión de DACA a cambio de 25.000 millones para el muro

Washington (EFEUSA).- La Casa Blanca ofreció a los demócratas del Congreso extender durante 2 años y medio el programa DACA, que protege de la deportación a los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, a cambio de unos fondos de 25.000 millones de dólares para construir el muro con México.

Las negociaciones tuvieron lugar este fin de semana, pero no hubo acuerdo, aseguraron a Efe fuentes de la Casa Blanca y el Senado.

Según fuentes demócratas del Senado consultadas por Efe, la Casa Blanca contactó a los legisladores con la citada propuesta en la mano, con la intención de poder introducir una partida de fondos “in extremis” para la barrera fronteriza en el paquete presupuestario que se votará finalmente esta semana.

Los demócratas aceptaron permitir dicha financiación, pero no por una solución temporal de menos de tres años, sino a cambio de que el presidente apoye una ley que dote un camino a la ciudadanía para los 1,8 millones de jóvenes que llegaron a EE.UU. siendo niños y residen de forma ilegal en el país, algo que rechazó la Casa Blanca, según las mismas fuentes.

A falta de que se presente el texto final del presupuesto, aún podrían alcanzar un acuerdo de última hora.

Una fuente de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, dijo a Efe que “desafortunadamente, las negociaciones han quedado estancadas”.

En enero pasado, Trump ofreció una vía a la ciudadanía para 1,8 millones de jóvenes indocumentados -más que los 690.000 “soñadores” protegidos de la deportación por DACA- a cambio de ciertas reformas al sistema de inmigración legal y de 25.000 millones de dólares en una década para erigir el muro con México y reforzar la frontera.

No obstante, la Casa Blanca rechazó este fin de semana incluir esa protección para 1,8 millones de indocumentados en el acuerdo con los demócratas porque la oferta de Trump formaba parte de una reforma más amplia, con cambios “al sistema de inmigración para que fuese basado en el mérito”, según la fuente del Gobierno.

“(La oferta de) 1,8 millones era llenando los otros tres requisitos (de Trump). Al no llenarlos, miremos de nuevo que es lo que hay”, indicó la fuente.

Sin embargo, la fuente de la Casa Blanca se mostró “optimista” sobre el futuro de las negociaciones y dijo que aún hay tiempo.

“La Casa Blanca lo que quiere es una solución permanente para los beneficiados por DACA. Si no se puede, (la idea es identificar) cuál es la mejor propuesta que se pueda encontrar que también incorpore todos los elementos de la seguridad nacional”, agregó.

El Gobierno de Trump y los demócratas del Congreso llevan meses de discusión sobre el futuro de los “soñadores” después de que el mandatario pusiera fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), impulsado por su predecesor, Barack Obama.

Se calcula que unos 690.000 jóvenes están inscritos en DACA, lo que les permite obtener permiso de trabajo y eludir la deportación, sin embargo, corren el riesgo de quedar expuestos a los agentes de inmigración si no se llega a un acuerdo más amplio.

El Congreso culminará esta semana el texto presupuestario para dotar de fondos al Gobierno federal en lo que queda de año fiscal, es decir, hasta el 1 de octubre, y la Casa Blanca teme que finalmente no incluyan ninguna partida para la famosa promesa electoral de Trump de construir el muro.

Los demócratas negociaron con los republicanos para plantear un plan integral que contuviese las peticiones de Trump, pero él rechazó todas las propuestas, lo que llevó incluso el pasado enero a un cierre parcial del Gobierno federal ante la falta de acuerdo.

Hoy, Trump acusó de nuevo a la oposición demócrata de no querer dar una solución a los “soñadores” porque, según él, quieren usarlo en las elecciones legislativas de noviembre próximo.

