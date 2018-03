Funcionario de migración en California dimite con denuncias contra fiscal

San Francisco (Notimex).- El portavoz de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Francisco, James Schwab renunció, denunciando lo que calificó como falsedades difundidas por la administración del presidente Donald Trump y por el fiscal general, Jeff Sessions.

“Simplemente, no podía soportar la carga de continuar como representante de la agencia y mantener la integridad, sabiendo que la información (difundida por el gobierno estadunidense) era falsa”, dijo el funcionario a la cadena CNN.

Schwab dijo que el director interino del ICE, Tom Homan, y el fiscal general Sessions, proveen información engañosa e inexacta, luego de la controvertida decisión de la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, de advertir a la comunidad sobre operativos de la agencia contra migrantes.

En un comunicado del 27 de febrero sobre las operaciones del ICE en el norte de California, Homan sostuvo que “864 extranjeros criminales que amenazan a la seguridad pública siguen en libertad en la comunidad, y creo que algunos de ellos pudieron eludirnos gracias a la decisión irresponsable de la alcaldesa”.

Sessions repitió la versión durante su visita a Sacramento la semana pasada, al afirmar que habría “800 criminales buscados que el ICE ahora tendrá que perseguir con más dificultad en situaciones más peligrosas, todo debido a la acción irresponsable de una alcaldesa”.

El portavoz dimitente dijo: “personalmente, creo que sus acciones (de la alcaldesa Schaaf) fueron erróneas y no responsables. Creo que podría haber tenido otras opciones. Pero culparla por 800 personas peligrosas es simplemente falso”, puntualizó.

“Es una declaración falsa, porque nunca recogemos el 100 por ciento de nuestros objetivos. Y decir que son un tipo de delincuente peligroso también es engañoso”, aseveró Schwab, quien dijo que al plantear sus inquietudes en el ICE, se le dijo que “desviara las declaraciones anteriores”, sin que ello aclarara la información incorrecta.

“Nunca he estado en esta situación en 16 años, casi 17 años en el gobierno, en que alguien me pidiera que me desviara cuando supimos con certeza que algo estaba mal, cuando los datos no eran correctos”, dijo.

Schwab también dijo que es un demócrata registrado, pero que ha sido un servidor federal leal, independientemente de qué partido esté en el poder.