Equifax identifica a otros 2,4 millones de víctimas del ciberataque de 2017

Nueva York, 1 mar (EFEUSA).- La firma de solvencia crediticia Equifax anunció hoy que ha identificado a 2,4 millones de personas afectadas por el pirateo informático que sufrió en 2017, un grupo que no había calculado previamente y al que le fue sustraída información parcial de su licencia de conducción.

“Equifax ha podido identificar a aproximadamente 2,4 millones de estadounidenses cuyos nombres e información parcial de la licencia de conducción fueron robados, pero que no estaban en la población afectada y previamente identificada”, indicó en un comunicado.

La firma señaló que ofrecerá protección gratuita contra el robo de identidad y servicios de seguimiento crediticio a estas víctimas adicionales del ciberataque, a las que no se les robó su número de la seguridad social (SSN), como sí les ocurrió a otras.

Según informó Equifax, los forenses que investigaban el suceso tomaron como elementos clave para identificar a las víctimas los nombres y los números de la seguridad social, en los que se centraron generalmente los piratas informáticos.

El anuncio de hoy no trata de datos robados “recién descubiertos”, especificó el CEO en funciones de la compañía, Paulino do Rego Barros, sino del resultado del análisis de la información disponible, que ha permitido “hacer conexiones” e “identificar a individuos adicionales”.

“Seguimos tomando amplias medidas para identificar, informar y proteger a los consumidores que han podido verse afectados por el ciberataque. Estamos comprometidos a recuperar la confianza de los consumidores, mejorar la transparencia y potenciar la seguridad en nuestra red”, añadió.

El recuento inicial de las personas que vieron expuesta su información privada debido al ataque era de 145,5 millones, por lo que la cifra revisada asciende a 147,9 millones, aproximadamente el 45 % de la población de EE.UU.

Tras el anuncio de hoy, las acciones de Equifax subían esta mañana un 0,15 % en la Bolsa de Nueva York, donde sus títulos sufrieron una caída el año pasado tras conocerse el incidente.

Equifax, una de las tres empresas más importantes de solvencia crediticia en EE.UU. y con fuerte presencia internacional, anunció el pasado 7 de septiembre que había sufrido un pirateo informático, aunque descubrió el acceso ilegal a su base de datos meses antes, a finales de julio.

Richard Smith, quien fuera máximo directivo de la firma, testificó en octubre ante el Congreso y expresó su “profunda pena” por los hechos, que apuntó a que ocurrieron entre mayo y julio, además de asumir su “total responsabilidad”.

Related