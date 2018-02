Policía de condado de Florida lanza aplicación móvil para seguridad alumnos

Miami, 22 feb (EFEUSA).- La Policía del condado de Palm Beach (Florida) anunció hoy el lanzamiento de una aplicación para teléfonos inteligentes que tiene como objetivo mejorar la seguridad de los estudiantes en los centros educativos y “anticiparse” a posibles tiroteos.

La aplicación “See Something Say Something” (Ver algo decir algo) es una nueva herramienta tecnológica que “resultará muy útil” para anular potenciales acciones violentas, señalaron en rueda de prensa el alguacil del Palm Beach, Ric Bradshaw, y el superintendente de las escuelas del condado, Robert Avossa.

De hecho, esta aplicación servirá para interconectar estudiantes, padres y personal de los centros educativos y mantener el flujo de información y alertas sobre potenciales amenazas o actividades sospechosas.

Diseñada para teléfonos Apple y dispositivos Android, la aplicación, que estará muy pronto disponible, facilita un “flujo de información” a las autoridades y la “posibilidad de reportar”, por parte de los alumnos, cualquier incidente o sospecha que exista.

Bradshaw se mostró contrario a la iniciativa de armar a los profesores, ya que, dijo en la rueda de prensa, se necesitan profesionales entrenados que sepan reaccionar con rapidez, y “no tarde”.

“Ese no es el trabajo (de los profesores)”, apuntó, para agregar que un tiroteo o una ataque se realiza en tres o cuatro minutos y se necesitan “profesionales entrenados” para enfrentarse al agresor y la situación de emergencia.

“Armar a los profesores no es la solución”, aseveró Bradshaw, quien expresó su confianza en la utilidad de esta aplicación, cuyo funcionamiento será convenientemente explicado a los padres de los alumnos y divulgada mediante carteles y vídeos.

Aprovechó para advertir que el peso de la ley caerá duramente sobre aquellos que hagan falsas alarmas y, si son alumnos, serán expulsados del centro docente y encarcelados.

A la postre, la aplicación busca que haya un flujo de información que permita a la Policía anticiparse a “sujetos potencialmente dispuestos a atacar” en las instituciones educativas.

Esta iniciativa se presenta ocho días después de la matanza perpetrada en el instituto Marjory Stoneman Douglas, en Parkland (sureste de Florida), por el exalumno Nikolas Cruz, de 19 años, quien segó la vida de 17 personas con un rifle de asalto AR-15.

La aplicación, en líneas generales, recogerá boletines, noticias e información sobre amenazas y problemas de seguridad.

