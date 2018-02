Dimite el número dos de Unicef tras acusaciones de conducta inapropiada

Nueva York, 22 feb (EFE).- El director ejecutivo adjunto de Unicef, el británico Justin Forsyth, dimitió hoy entre acusaciones de conducta inapropiada mostrada hacia trabajadoras de la ONG Save The Children, donde fue consejero delegado.

“Le agradecemos al Sr. Forsyth su trabajo en los dos últimos años para defender a los niños más vulnerables y ayudar a que Unicef avanzara en su misión para salvar las vidas de los niños”, dijo en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Henrietta Fore, quien aceptó su renuncia.

Mientras trabajaba para Save the Children, Forsyth, que ocupó su cargo en Unicef en 2016, fue acusado por tres trabajadoras de enviarles mensajes de texto inapropiados, comentar la ropa que llevaban o lo que sentía por ellas, según informó la cadena BBC.

El directivo, que fue investigado por organización en cada ocasión y creía el asunto “cerrado”, aseguró que se había “disculpado sin reservas” con las empleadas y admitió que había cometido “algunos errores personales” en esa época.

Forsyth publicó hoy un comunicado en su cuenta de Twitter donde explicaba que renuncia al cargo para evitar “hacer daño” a Unicef, a Save the Children y a su “amplia causa” en pro de los niños y los más desfavorecidos, en la que recordó haber trabajado durante 30 años.

“Quiero dejar claro que no dimito en Unicef por los errores que cometí en Save The Children. Fueron tratados a través de un proceso adecuado hace muchos años. Me disculpé sin reservas en el momento y cara a cara. Me disculpo otra vez”, matizó.

El directivo consideró que la cobertura de su caso no intenta solo hacerle “rendir cuentas (con razón)”, sino que es un “intento de hacer daño serio” a la causa que defienden las organizaciones en que trabajó y a la ayuda que prestan.

De acuerdo a la BBC, Forsyth envió un “bombardeo” de mensajes a las trabajadoras y las hizo sentir “profundamente incómodas”, y si no respondían él las convocaba a una “charla privada” por correo electrónico.

Save The Children emitió este miércoles disculpas por el comportamiento de su exconsejero delegado, que admitió haber tenido “conversaciones inadecuadas e inconscientes”, y anunció una revisión de sus procedimientos ante ese tipo de incidentes.

