Dimite líder de Cámara Comercio Hispana en medio de acusación de acoso sexual

Washington, 13 feb (EFEUSA).- El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana (USHCC), Javier Palomarez, decidió dejar su cargo en organización empresarial en medio de acusaciones de acoso sexual y de irregularidades financieras.

“Después de mucha deliberación y cuidadosa consideración por el futuro de la USHCC, el señor Palomarez y la junta directiva han acordado mutuamente someterse a una transición de liderazgo con efecto inmediato”, señaló la junta directiva de ese organismo en un comunicado al que tuvo acceso hoy Efe.

Sin embargo, la dirección de la USHCC no hizo mención de las denuncias que han envuelto a su presidente en los últimos días.

Palomarez, que ha dirigido la cámara hispana durante casi una década, fue acusado por una ex miembro de la junta de haber incrementado su sueldo y bonificaciones usando las arcas de la organización de manera ilícita.

Precisamente, el empresario y esta ex miembro de la junta, Nina Vaca, también expresidente de la USHCC, tuvieron una “aventura amorosa”, según Palomarez admitió recientemente.

Palomarez también fue acusado de acosar sexualmente a su ex jefa de gabinete, Gissel Nicholas, a la que supuestamente le dijo que si alguna vez había pensado en “estar con él” y trató de besarla, según explicó Nicholas en una entrevista con The New York Times en 2013.

El empresario negó rotundamente ambas acusaciones y aseguró que forman parte de una campaña de desacreditación “consecuencia de haber decidido terminar con el romance” con Vaca.

“Ahora estamos en un clima en el que cualquier acusación se considera verdadera y se informa públicamente al mundo en un esfuerzo por destruir la reputación y la carrera de las personas, sin la misma oportunidad para que todas las partes recopilen hechos y pruebas y presenten su caso”, señaló el empresario en un comunicado.

Palomarez, que formaba parte del Consejo de Diversidad Nacional del presidente, Donald Trump, decidió renunciar a ese cargo después de que el mandatario terminara el programa de Acción Diferida (DACA), que protege a 690.000 jóvenes indocumentados de la deportación.

