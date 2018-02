PídeloRápido pone el inventario de eBay al alcance de los latinoamericanos

Miami, 9 feb (EFEUSA).- La empresa tecnológica PídeloRápido selló hoy una alianza con eBay para conectar sin restricciones a consumidores latinoamericanos con un inventario de más de 160 millones de productos, un paso más en su objetivo de “democratizar el comercio electrónico”, según su fundador, Alberto Sobalvarro.

Hasta ahora el consumidor no podía acceder desde América Latina a los vendedores estadounidenses por eBay que no realizan transacciones internacionales, los cuales precisamente suelen vender “artículos de mejor calidad y precio”, señaló a Efe el guatemalteco Sobalvarro, creador y director general (CEO) de PídeloRápido.

La propuesta de esta empresa con sede en Guatemala incluye poder comprar en eBay en la moneda del país del consumidor y sin tarjeta de crédito o incluso sin cuenta bancaria, simplemente haciendo un depósito en un banco, y recibir el producto en casa con todas las garantías y sin sobrecoste de última hora.

El coste total, con impuestos y tasas aduaneras, está calculado de antemano y de la trazabilidad y entrega de los paquetes se encargan empresas locales con presencia en toda la geografía del país en cuestión que actúan como socios estratégicos de PídeloRápido.

Aunque hay diferencias entre países, en general todo el proceso puede suponer entre un 25 y un 30 % adicional al precio original, según el directivo de PídeloRápido.

Silvie De Wever, gerente para América Latina y Exportaciones de eBay, expresó hoy en un comunicado su satisfacción por la alianza con PídeloRápido que “significará -dijo- un mejor servicio para los consumidores de la región”.

Por ahora, solo los consumidores de Guatemala, El Salvador, Colombia y Panamá pueden usar PídeloRápido, pero Sobalvarro indicó que a lo largo de 2018 la plataforma se va a abrir a usuarios de Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Perú, Ecuador y Chile.

El objetivo es llegar a la mayoría de los países latinoamericanos y más adelante a otras áreas del mundo como África, dijo Sobalvarro, que trabajó para multinacionales hasta que en 2014 fundó PídeloRápido.

Sobalvarro se decidió a crear la empresa al percatarse de que millones de personas en Guatemala no tenían oportunidad de comprar en el extranjero por medios electrónicos, tanto porque o no tenían tarjetas de crédito o sí las tenían, no se las aceptaban fuera de su país, así como por las trabas aduaneras.

Él y sus socios se centraron en buscar soluciones a ambos problemas y en su primer año de andadura participaron en un “Hackaton” organizado por el Citi Bank.

Salieron victoriosos y además el Citi Bank adoptó su solución para brindar a los clientes de esa entidad en Centroamérica la posibilidad de comprar en las grandes tiendas de EE.UU. vía internet con medios de pagos locales y otros beneficios.

Pero en 2015 el Citi Bank se deshizo de sus negocios en América Latina y PídeloRápido estaba buscando inversionistas cuando le surgió la posibilidad de participar en un programa de aceleración para startups de eBay, que finalmente derivó en la alianza hoy anunciada por el gigante de comercio electrónico desde San José (California, EE.UU.).

“La plataforma conecta al usuario con todos los eslabones de la cadena de comprar por internet”, pero además es “un agregador de valor”, dice Sobalvarro, de 39 años.

A eBay le abre el mercado latinoamericano y crea negocio para las empresas locales, financieras y logísticas, dice el empresario, quien a una pregunta de Efe sobre si él y sus socios estarían dispuestos a forjar alianzas con empresas de comercio electrónico latinoamericanas, como MercadoLibre, señala que desde luego.

“Lo que queremos es crear un ecosistema nuevo de comercio electrónico sin fronteras”, señala.

El proteccionismo de algunos países de América Latina ha sido un obstáculo en el camino, pero “no se puede frenar a internet ni tampoco al gusto del consumidor”, dice.

Según cifras de eShopWorld, unos 121 millones de personas compran actualmente online en América Latina y se espera que la cifra llegue a 163 millones en 2021, lo que representará el 54 % de la población total de la región.

De acuerdo al Informe de Pagos Internacionales 2017 hecho por Worldpay, América Latina es la región donde más crece el comercio electrónico.

La tasa compuesta de crecimiento anual será del 19 % en los próximos cinco años, hasta llegar a 118.000 millones en el 2021.

