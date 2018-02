Psicólogos alertan de que Trump es un “peligro para EEUU y el mundo entero”

Washington, 8 feb (EFEUSA).- Reconocidos psicólogos alertaron hoy de que el comportamiento “sin precedentes” del presidente, Donald Trump, representa un “peligro para Estados Unidos y el mundo entero”.

“El peligroso e impulsivo comportamiento de Trump no tiene precedentes en nuestra historia y representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y del mundo entero”, señaló en declaraciones a Efe James Gilligan, profesor de Psiquiatría Clínica de la Universidad de Nueva York.

Gilligan es uno de los expertos que aparecen en el filme “Mental Health Experts on Donald Trump”, que fue presentado hoy en una rueda de prensa en Washington por varios protagonistas.

En la película, diez expertos en salud mental detallan sus preocupaciones sobre el comportamiento del presidente Trump y los riesgos que representa, y critican que el examen mental al que fue sometido recientemente resultó “insuficiente”.

Por ese motivo, exigen al Congreso que apruebe una evaluación independiente “más completa”, llevada a cabo por un comité elegido por el Instituto Nacional de Medicina (NIM), una organización objetiva y no partidista.

Esta evaluación debería determinar mediante una valoración exhaustiva, incluyendo un test neuropsiquiátrico, la capacidad de Trump y del vicepresidente, Mike Pence, para estar al frente del país.

“Trump fue sometido a una evaluación para detectar transtornos específicos, sin el ánimo de encontrar dificultades neurológicas ni si es capaz o no de tomar buenas decisiones en situaciones de estrés”, explicó en la conferencia de prensa la profesora de Psiquiatría de la Universidad de Yale Bandy Lee.

Además, la científica señaló que la evaluación que propone este grupo de expertos sería una medida a implementar de ahora en adelante, y que la deberían pasar todos los candidatos presidenciales para optar a la Casa Blanca, además de Trump y Pence.

El psicólogo clínico y miembro de la Universidad de Columbia Ben Michaelis detalló que los presidentes y candidatos a la Casa Blanca deberían aprobar un examen para determinar su capacidad de juicio y de toma de decisiones bajo condiciones de tensión.

Entre otras pruebas, Michaelis aconsejó que sean sometidos al Test de Stroop, muy habitual entre cargos ejecutivos en el mundo privado, que evalúa la capacidad para clasificar información del entorno y reaccionar de forma selectiva esa información.

