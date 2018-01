Legisladores hispanos advierten a Trump que soñadores “no son negociables”

Washington, 17 ene (EFEUSA).- Los legisladores del “caucus” hispano del Congreso insistieron hoy en una reunión con John Kelly, jefe de gabinete del presidente, Donald Trump, en que “no es negociable” el futuro de los “soñadores”, como se conoce a los jóvenes indocumentados que llegaron a este país de niños.

“Insistimos en que los 800.000 soñadores no son negociables. Fuimos claros, danos a los soñadores y le daremos más seguridad fronteriza”, dijo el congresista Luis Gutiérrez en declaraciones a los periodistas al término del encuentro en el Capitolio.

Gutiérrez señaló que el encuentro con Kelly fue “positivo y sociable”, pero consideró “desafortunado” que el jefe de gabinete del presidente no aportara un propuesta concreta.

“Los soñadores no pueden ser rehenes de esta Administración”, agregó, al comentar la nueva cuenta atrás ante la fecha límite de este viernes, 19 de enero, en la que el Gobierno federal se verá obligado a un cierre parcial a menos que los legisladores alcancen un acuerdo.

Asimismo, el legislador Henry Cuéllar destacó el cambio de tono de la Casa Blanca.

“En el pasado había sido muy combativo, en esta ocasión él (Kelly) fue más del tipo cooperativo, intentemos encontrar una solución”, apuntó Cuéllar.

Trump exige que se aprueba una partida especial de fondos para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza con México.

El mandatario ha dado hasta comienzos de marzo al Congreso para que acuerde una ley que permita residir legalmente en el país a los “soñadores”, como se conoce a los beneficiarios del plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Una vez que venza esa fecha, los “soñadores” podrían ser deportados, aunque según indicó este martes en el Congreso la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, no serán una prioridad.

Recientemente, el Gobierno de Trump se ha visto obligado a reanudar la renovación de las solicitudes de DACA por orden judicial, y precisamente este fin de semana, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), anunciaron la aceptación de solicitudes para aquellos que hubieran gozado ya de sus beneficios con anterioridad.

