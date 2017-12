Los hispanos están comprometidos con la salud individual y comunitaria

WASHINGTON, 5 de diciembre de 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — El Instituto de Américas Saludables (Healthy Americas Institute) de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (National Alliance for Hispanic Health o la Alianza) dio a conocer hoy una extensa encuesta sobre la opinión de la comunidad hispana respecto a la atención de salud. Además de ofrecer un entendimiento sobre la comunidad hispana, la encuesta fue suficientemente extensa como para permitir comparaciones significativas con las opiniones de las personas de raza blanca y afroamericanos que no son hispanos.

“Un concepto clave en el estudio es que los hispanos son participantes plenos en la salud individual y comunitaria. Sin embargo, en comparación con las personas blancas no hispanas, es más probable que el costo de atención impida que los hispanos reciban una gran variedad de servicios de salud. Además, los hispanos tienden más a reportar que el precio es una limitación en la selección de opciones saludables, como comprar frutas y vegetales”, dijo Jane L. Delgado, PhD, MS, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, el principal grupo promotor de la salud de los hispanos en el país.

“El estudio también descubrió que los hispanos consideran que las inquietudes ambientales son fundamentales para la salud y que apoyan cambios de política para mejorar la salud de la comunidad. Cuando se les pidió que mencionaran los factores que tienen un gran efecto en la salud, mencionaron como el principal factor ‘entorno físico, como aire o agua no contaminados’. Además, los hispanos fueron más propensos que los no hispanos a apoyar los programas de salud pública que se están probando en ciudades de todo el país, como cobrar impuestos por las bebidas endulzadas con azúcar y aumentar la edad legal para comprar cigarrillos a 21”, destacó la Dra. Delgado.

Otras conclusiones importantes del estudio (más en el documento adjunto de una página):

Función del seguro médico: Los hispanos con seguro médico son considerablemente más propensos (53%) que los hispanos no asegurados (37%) a indicar que su salud es excelente o muy buena.

Los hispanos con seguro médico son considerablemente más propensos (53%) que los hispanos no asegurados (37%) a indicar que su salud es excelente o muy buena. Salud mental: Los hispanos son considerablemente menos propensos (48%) que los blancos no hispanos (59%) y afroamericanos no hispanos (61%) a indicar que su salud emocional y mental es excelente o muy buena.

Los hispanos son considerablemente menos propensos (48%) que los blancos no hispanos (59%) y afroamericanos no hispanos (61%) a indicar que su salud emocional y mental es excelente o muy buena. Prioridades comunitarias: Cuando se les pidió que mencionen las principales prioridades de salud en su comunidad, los hispanos y los afroamericanos no hispanos mencionaron en mucho mayor medida que los blancos no hispanos la disponibilidad de vivienda decente (74% y 88% en comparación con 63%) y la disponibilidad de vías para bicicletas, aceras y transporte público (63% y 59% en comparación con 45%).

Cuando se les pidió que mencionen las principales prioridades de salud en su comunidad, los hispanos y los afroamericanos no hispanos mencionaron en mucho mayor medida que los blancos no hispanos la disponibilidad de vivienda decente (74% y 88% en comparación con 63%) y la disponibilidad de vías para bicicletas, aceras y transporte público (63% y 59% en comparación con 45%). Función del gobierno: Los hispanos (63%) y los afroamericanos no hispanos (70%) indicaron en mucho mayor medida que los blancos no hispanos (53%) que el gobierno debe hacer más para asegurar que los estadounidenses sean más saludables, incluso si les cuesta más a los contribuyentes.

“Este nuevo estudio demuestra la importancia en las comunidades hispanas de la acción individual y comunitaria para mejorar la salud. Ofrece a quienes dictan la política una fuente nueva de información para asegurar que todos gocen de mejor salud formulando medidas de política y programas que reconocen la importancia de los intereses colectivos y de la diversidad”, dijo la Dra. Delgado para concluir.

Información sobre la metodología. La Encuesta Américas Saludables de 2017 se realizó del 15 de septiembre al 1 de octubre de 2017, con una muestra representativa del país de 869 encuestados mayores de 18 años. La encuesta incluyó a 310 hispanos, 288 personas blancas no hispanas y 271 personas afroamericanas no hispanas. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente por SSRS, una compañía independiente de investigación, en una encuesta telefónica bilingüe de dos marcos (teléfonos fijos y celulares), concebida de manera que cumpla con los estándares de calidad relacionados con investigaciones especializadas. El margen de error para todos los encuestados (n=869) es de +/-3.2% con un nivel de confianza de 95%. El margen de error para todos los blancos no hispanos (n=288) es de +/-5.8%, el margen de error para todos los afroamericanos no hispanos (n=271) es de +/-5.9%, y el margen de error para los hispanos (n=310) es de +/-5.6%.

Información sobre respaldo. La Encuesta Américas Saludables de 2017 es un proyecto del Instituto Américas Saludables de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos en la Facultad Kech de Medicina de la Universidad del Sur de California (University of Southern California o USC). La encuesta recibió apoyo de la Fundación de Salud de las Américas (Healthy Americas Foundation). Esta encuesta también contó con apoyo parcial de la Fundación Robert Wood Johnson (RWJF). Las opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente aquellas de RWJF.

Acerca de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (la Alianza). La Alianza es la principal fuente de información basada en conocimientos científicos y promotora fidedigna de los mejores resultados de salud para todos. Para más información acerca de la Alianza, por favor, visiten http://www.healthyamericas.org o llamen a la línea nacional de ayuda Su Familia sobre la salud para las familias de la Alianza, 1-866-783-2645. La Alianza fundó el Instituto Américas Saludables del Instituto para la Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades (Institute for Health Promotion and Disease Prevention) de la Facultad Kech de Medicina de la Universidad del Sur de California. El Instituto es el principal centro de investigación de la Alianza y apoya la misión de la Alianza y se dedica a mejorar los conocimientos en el país sobre la salud y el bienestar. Para más información, por favor visiten http://www.healthyamericasinstitute.org

FUENTE National Alliance for Hispanic Health