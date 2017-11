Un estudio refuerza la idea de que los frutos secos pueden mejorar la función endotelial

Las investigaciones y los datos prácticos sobre los efectos del consumo de frutos secos en la salud del ser humano han aumentado en los últimos años, y van sugiriendo que el consumo de frutos secos puede jugar un papel clave en la tarea de prevenir las enfermedades crónicas, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Algunas enfermedades crónicas van acompañadas por una cierta inflamación leve que influye en el avance y el desarrollo de la enfermedad. Los cambios de este estado de inflamación pueden identificarse mediante biomarcadores de la inflamación, como la proteína C reactiva. La disfunción endotelial está asociada a la aparición de enfermedades cardiovasculares. Esta reciente revisión sistemática más su metaanálisis, que se publicó en la revista BMJ Open, examinó los efectos de consumir frutos secos sobre los biomarcadores endoteliales y sobre la función endotelial[i].

En esta revisión se incluyeron treinta y seis artículos que corresponden a 32 estudios. En los estudios objeto de la revisión, se consumieron frutos secos en las dosis prescritas (de 18 a 85 g/día) o como porcentaje de la energía dietética, por lo cual la cantidad de frutos secos que se proporcionó a cada sujeto era diferente.

El estudio encontró evidencias de efectos favorables sobre la dilatación mediada por el flujo, que es una medida de la función endotelial. Estos hallazgos se alinean con una revisión realizada por la autoridades europeas de Seguridad Alimentaria en 2011, para respaldar una reivindicación sanitaria: “Las nueces contribuyen a la mejora de la elasticidad de los vasos sanguíneos”. Sin embargo, hay una falta de evidencias homogéneas en cuanto a biomarcadores inflamatorios.

El estudio estableció como conclusión que consumir frutos secos en un patrón dietético diario y sano puede tener efectos favorables sobre la disfunción endotelial, que está asociada a las enfermedades cardíacas.

“Esta investigación ayuda a identificar los mecanismos por los cuales el consumo de frutos secos puede contribuir a una reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular en el contexto de una dieta sana desde el punto de vista cardíaco. Se suma a las evidencias científicas ya existentes, que se han acumulado gracias a las continuas investigaciones”, indica la Prof. Linda Tapsell y su colega la Dr. Elizabeth Neale de la University of Wollongong (Australia), ambas Investigadoras Principales de esta investigación.

Este estudio recibió al apoyo de INC International Nut and Dried Fruit Council.

Acerca de International Nut & Dried Fruit Council

Los miembros del INC incluyen a más de 700 empresas del sector de los frutos secos y frutas deshidratadas, de más de 70 países. INC es una organización internacional líder en frutos secos y frutas deshidratadas en cuanto a su efecto sobre la salud, la nutrición, las estadísticas, la seguridad alimentaria y los estándares y normativas internacionales.

i. Neale EP, et al., 2017. The effect of nut consumption on markers of inflammation and endothelial function: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open.