Jeff Kinney muestra a niños mexicanos los secretos de “El Diario de Greg”

México, (EFE).- El escritor y dibujante estadounidense Jeff Kinney, autor de “El Diario de Greg”, presentó su doceavo libro de esta serie ilustrada frente a más de 300 niños, a quienes adentró al mundo de este antihéroe en su primera visita a la Ciudad de México.

Kinney compartió en una escuela de la capital mexicana su gusto por las caricaturas desde niño, cómo inició el diario y las técnicas para dibujar al protagonista.

Entusiasmados por conocer al creador de esta novela ilustrada infantil y juvenil, los niños vieron a Kinney dibujar al “egocéntrico, fantasioso y perezoso” adolescente en aprietos.

“Dos puntos arriba, nariz curveada y grande, la parte más difícil es la cabeza porque tiene que salir un círculo perfecto, a mí también me sale mal a veces”, explicó a los niños mientras dibujaba a Greg Heffley en la tableta donde plasma a sus personajes.

Kinney contó a los pequeños que tardó ocho años en dibujar y escribir “todo lo que le pasaba en la vida real” para hacer el primer “Diario de Greg”, publicado en 2007.

“Dibujaba como niño chiquito y pensé: a mí no me va a importar, yo voy a dibujar como niño”, aclaró el ganador en cinco ocasiones del premio al libro favorito del Nickelodeon Kid’s Choice Awards.

El autor rememoró que cuando empezó a dibujar a Greg buscaba “técnicas para hacerlo cada vez más sencillo”, las cuales compartió con el público infantil, que no dejaba de participar con el libro en mano.

Contó que en las caricaturas que veía de niño, como Big Nate y Peanuts, notó que “muchos de los personajes eran calvos” como Charlie Brown y con “rasgos muy grandes”.

Después enseñó a los pequeños cómo crear distintas emociones que hicieran ver feliz, nervioso y hambriento al “antihéroe Greg”, como lo definió.

El caricaturista, quien empezó a escribir el “Diario de Greg 12: Volando voy” en el Caribe mexicano, invitó a Mateo y a Daniel al escenario para evaluar lo aprendido en la clase técnica de Jeff para dibujar a Greg y a su hermano Manny, los cuales firmaron después con los ojos tapados.

Jeff cambió el dibujo del pequeño Daniel por una nota que decía: “Me comprometo a hacer todas mis tareas” y que este firmó a ciegas, lo que desató las carcajadas de los pequeños.

Considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time, Kinney dijo que en su infancia “buscaba las caricaturas cada mañana en el periódico”, destacando el domingo como su día favorito “porque eran a color”.

El encuentro concluyó con una ronda de preguntas de los niños al autor y la firma de autógrafos de este libro, traducido a 52 lenguas en más de 60 países y del que se han vendido más de 194 millones de ejemplares.

