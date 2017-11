Manfred prefiere un consenso a la aplicación unilateral en el cambio de reglas

Orlando (EE.UU.), (EFE).- El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, fue categórico al señalar durante la reunión trimestral de dueños de los equipos, que buscará el consenso en el asunto de implementar cambios a las reglas del juego de cara a la temporada del 2018.

Sin embargo, también dejó muy claro, que si no se alcanza el mismo, la implementación de las mismas será un hecho la próxima temporada, aunque se haga a través de la vía unilateral.

Los cambios de reglas para acelerar los partidos de Grandes Ligas serán aplicados para el próximo año con o sin un acuerdo con el sindicato de jugadores, aseguró el comisionado de las mayores, Rob Manfred.

Grandes Ligas propuso durante el pasado periodo de descanso invernal establecer un reloj de lanzamiento de 20 segundos, limitar las visitas de los receptores al montículo y elevar la parte baja de la zona del “strike”.

El sindicato no estuvo de acuerdo, y la directiva tiene el derecho de imponer los cambios de manera unilateral para 2018, si al final considera que son los que necesita el juego para hacerlo más competitivo y atractivo.

“Mi camino preferido es un acuerdo negociado con los jugadores, pero si no podemos llegar a un acuerdo vamos a tener cambios de reglas en 2018 de una forma u otra”, subrayó Manfred tras la reunión trimestral de dueños de equipos.

Además del asunto de los cambios, Manfred también trato otros de interés para el béisbol de las Grandes Ligas, como es un nuevo acuerdo con el de Japón en el apartado de las transferencias de peloteros.

En ese sentido, Manfred espera que se llegue pronto a un nuevo sistema de transferencias de peloteros con Japón, algo que considera de gran interés para ambas partes y que entiende que las conversaciones van por el buen camino.

El actual sistema de llegada de jugadores japoneses a las Grandes Ligas, si son menores de 25 años, implica que el equipo que fichen tienen que pagar una cuota millonaria al que pertenece el pelotero traspasado como se va a dar el caso con el joven Shohei Ohtani, considerado el “Babe Ruth” del béisbol nipón.

Su equipo de los Nippon Ham Fighters podría recibir una indemnización de 20 millones de dólares, mientras que el jugador, de 23 años, un contrato por 3,53 millones de dólares, algo que el sindicato de peloteros no está de acuerdo.

“Existen aspectos que todavía no están solucionados, pero considero que vamos por el buen camino para al final conseguir un acuerdo válido para todas las partes”, destacó Manfred. “Siempre que hay tres partes involucradas no es fácil cualquier negociación”.

Manfred también alabó al nuevo grupo propietario de los Marlins de Miami, que encabeza el multimillonario Bruce Sherman y el excampocorto de los Yanquis de Nueva York, Derek Jeter, al definir a ambos inversionistas como las personas “adecuadas” para que la franquicia avance en la dirección correcta.

El comisionado también destacó que no estar listo para hablar sobre expandir la red de seguridad en los estadios en la próxima temporada, pero que será otros de los asuntos de prioridad durante el descanso invernal.

El asunto del incremento de los cuadrangulares en la competición, en la pasada temporada se estableció una nueva marca de 6.105, Manfred señaló que las Grandes Ligas discutirá los estudios de pelotas más adelante.

Algunos lanzadores como el estelar Justin Verlander, de los Astros de Houston, los actuales campeones de la Serie Mundial, se quejaron que las pelotas eran más ligeras de lo habitual y eso favorecía que al ser golpeadas por los bateadores su recorrido fuese mayor.

Pero Manfred reiteró que las pelotas que se utilizan en la competición de las Grandes Ligas cumplen con las especificaciones que están establecidas y aprobadas.

“Las Grandes Ligas hace un seguimiento permanente a todo lo que sucede en la actividad diaria de la competición y por lo tanto con esa base analizaremos los resultados durante el descanso invernal”, agregó.

