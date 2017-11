El Gobierno revisará algunas solicitudes de DACA que llegaron tarde

Washington, 16 nov (EFEUSA).- El Gobierno rectificó hoy su posición y decidió revisar algunas solicitudes de renovación del programa de alivio migratorio para jóvenes indocumentados DACA que llegaron con posterioridad a la fecha límite del 5 de octubre establecida por el presidente, Donald Trump.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) informó en su pagina web del cambio de posición del Gobierno, que con anterioridad se había negado a flexibilizar la fecha límite y revisar algunas solicitudes que habían llegado tarde.

Según indicó USCIS, solo se revisarán aquellas solicitudes que no llegaron a tiempo debido a retrasos en el servicio postal.

Los beneficiarios de DACA, conocidos como “dreamers” (soñadores), deberán contactar al servicio postal para poder proporcionar a los servicios migratorios pruebas que acrediten que su solicitud había sido enviada antes de la fecha límite del 5 de octubre, pero se retrasó por culpa del servicio de correos.

Trump anunció el 5 de septiembre el fin de programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), proclamado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama y que protegió de la deportación a 800.000 jóvenes que llegaron a EEUU de niños y, gracias al programa, pudieron obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir.

Aunque anunció el final de DACA, Trump pidió al Congreso que buscara una solución legislativa para los jóvenes en seis meses (antes del 5 de marzo de 2018) y ofreció a los “soñadores” la posibilidad de renovar su inscripción a DACA si su permiso expiraba entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018, es decir, entre la fecha de su anuncio y el límite dado al Legislativo para actuar.

La fecha límite para renovar el DACA era el 5 de octubre y, aunque 154.000 jóvenes reunían los requisitos para volver a solicitar ese permiso, 22.000 no lo hicieron, según datos de USCIS.

El Gobierno no ha proporcionado datos sobre cuántos de esos 22.000 jóvenes llegaron tarde a la renovación de DACA por los servicios postales y, por tanto, podrán beneficiarse de una prórroga.

Los jóvenes que acaban de renovar su inscripción a DACA estarán protegidos hasta 2019, incluso si el Congreso no aprueba ningún tipo de ley migratoria que les permita residir legalmente en EEUU.

El balón está ahora en el tejado del Congreso, que se encuentra dividido en líneas partidistas, pues los demócratas quieren aprobar una ley que sirva para regularizar la situación de los “soñadores”, mientras que la mayoría de los republicanos condiciona su ayuda a la aprobación de fondos para seguridad fronteriza.

Entre las propuestas legislativas que se están debatiendo en el Congreso figura el “Dream Act”, una ley que cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos y que podría beneficiar a 3,4 millones de personas, según cálculos del Instituto de Política Migratoria, un grupo progresista.

El Congreso se planteó, por primera vez, la situación de los “soñadores” en 2001 con el “Dream Act” y, en 2013, estuvo cerca de regularizar su situación mediante una reforma migratoria, que acabó bloqueada en el Congreso y habría beneficiado a buena parte de los once millones de indocumentados que viven en el país.

Related