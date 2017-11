Visa acoge ingenio de latinoamericanos como parte de su estrategia digital

Miami, (EFEUSA).- La multinacional Visa, empeñada en revolucionar los sistemas de pagos, ha incorporado “la energía empresarial” de las fintechs de América Latina como parte de su estrategia de “conectar y cooperar” para competir en la era digital dominada por los dispositivos móviles.

“Lo que hacemos es conectarnos con esas compañías, al igual que históricamente nos hemos conectado con los bancos, y hacer cada vez más fácil los pagos en todos estos nuevos dispositivos electrónicos”, explicó a Efe Jim McCarthy, vicepresidente ejecutivo de Innovación y Alianzas Estratégicas de Visa.

Esta asociación con empresas emergentes o startups es clave en la estrategia digital de Visa que la ha llevado también a unirse a gigantes tecnológicos para aprovechar los avances de la IoT o Internet de las Cosas a sus servicios.

“Lo que estamos haciendo es asociarnos con compañías como Apple, Google, Facebook y Samsung para facilitar los pagos de Visa en esos dispositivos y que los consumidores cuenten con otras formas seguras de pago”, precisó el ejecutivo.

Señaló que Visa tiene 3.400 millones de tarjetas y si logra conectarlas con 20.000 millones de dispositivos IoT, las transacciones van a ser más fáciles para poder comprar desde un refrigerador o del automóvil, por ejemplo.

“Visa se ha dedicado históricamente a la cooperación”, reiteró McCarthy al señalar que trabajan en conjunto con 17.000 instituciones financieras y conectan a 3.000 millones de consumidores con 40 millones de comerciantes.

“En América Latina hay muchas empresas que están haciendo cosas en el mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores y ayudarlos a conectarse con los comerciantes de nuevas formas, por lo que ahora nos estamos asociando con las fintech”, expresó.

En ese sentido, Allen Cueli, vicepresidente de relaciones con Fintech de Visa América Latina y el Caribe, señaló que hay unas 700 fintech en la región, dos tercios de las cuales se formaron en los últimos dos años.

“Así que hay mucho impulso para ellos, la penetración de teléfonos inteligentes está explotando en la región”, explicó Cueli a Efe.

Ambos ejecutivos se mostraron entusiasmados con las innovadoras ideas de estos emprendedores latinoamericanos que participaron en el programa global de Visa Everywhere Initiative (Iniciativa en Todas Partes), que hoy premia al ganador de la región entre diez finalistas.

Entre los participantes, especialmente de Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile, hay plataformas y aplicaciones móviles que van desde el reconocimiento facial hasta aquellas que aconsejan ahorrar o invertir e incluso cambiar regalos por dinero.

Cueli destacó la diversidad de los “modelos de negocios”, entre los que también hay iniciativas que promueven la inclusión financiera, los préstamos alternativos y soluciones a pequeñas empresas

Aseguró que las propuestas ganadoras, de un total de 250 solicitudes, están totalmente alineadas con la meta de Visa de utilizar las innovaciones tecnológicas de las fintech y conectarlas con bancos y comercios para impulsar soluciones de pago a los consumidores acordes con la era digital.

McCarthy y Cueli asistieron hoy en Miami a la presentación de los proyectos de los diez finalistas que se lleva a cabo como parte de Finnosummit, el foro latinoamericano de referencia de las startups o fintech que por primera vez se realiza en la ciudad.

El programa Everywhere Initiative, creado por Visa en 2015 en Estados Unidos, se realiza este año en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, África, Asia y en Latinoamérica, en donde este año participaron cerca de una decena de países.

McCarthy reiteró que Visa, que tuvo transacciones comerciales por 130.000 millones de dólares el año pasado, no está interesado en competir con grandes empresas tecnológicas sino asociarse con ellas en plataformas variadas como el reconocimiento facial, que ya es un hecho.

“No creamos el iPhone, no escribimos el software, pero trabajamos en colaboración con Apple” en busca de mecanismos de pagos más seguros, explicó. “Ahora puedo hacer un pago mirando mi teléfono”.

Related