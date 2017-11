Congresistas crean un grupo para fortalecer las relaciones con México

Washington, 6 nov (EFEUSA).- Un grupo de congresistas demócratas y republicanos buscará evaluar y velar por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México ante la tensión entre ambos gobiernos desatada desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El proyecto, desarrollado por el Center for American Progress, el McCain Institute for International Leadership, el Wilson Center’s Mexico Institute y el George W. Bush Institute, fue presentado hoy en Washington e incluirá reuniones y conferencias en los dos países.

La creación de esta alianza se enmarca en un contexto en el que los acuerdos comerciales han sido muy cuestionados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde la campaña electoral de 2016, en especial el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN), que implica a su país, Canadá y México.

El director del Wilson Center’s Mexico Institute, Duncan Wood, destacó la importancia de las buenas relaciones con México en el empleo en EEUU y cifró en 382.000 el número de trabajos de Texas (estado fronterizo con el país norteamericano) que dependen de estos intercambios comerciales.

La jefa del Caucus para Centroamérica y congresista demócrata por el distrito 35 de California, Norma Torres, incidió en la necesidad de que se mantengan las buenas relaciones con México.

Torres reclamó al Gobierno de Donald Trump “liderazgo”, que será necesario para salir de una situación en la que el “tono populista negativo” ha tomado el escenario.

En su opinión, la acción no puede llegar solamente desde el Congreso, y alertó de las consecuencias catastróficas que tendrían una ruptura de las relaciones con el país vecino del sur.

Torres también se refirió a la necesidad de trabajar conjuntamente en aspectos como la seguridad para, por ejemplo, prevenir las “injerencias que se dieron en Estados Unidos el año pasado” en los próximos comicios federales de México, unas elecciones que -según dijo- le “preocupan”.

Por su parte, el representante republicano por el distrito 23 de Texas, Will Hurd, indicó que aspectos relacionados con el medioambiente y el trabajo podrían mejorarse en un futuro acuerdo, que podría salir de la renegociación actual del TLCAN o de un muevo pacto.

Hurd abogó por abandonar “nociones” como que es necesario traer de vuelta empleos del sector manufacturero de México, uno de los lemas de campaña esgrimidos por Trump.

El congresista demócrata por el distrito 16 de Nueva York, Eliot Engel, que en su día votó contra la aprobación del TLCAN en 1993, remarcó las implicaciones de los tratados de libre comercio y advirtió de la necesidad de ser justos en aspectos como la protección del medioambiente y las condiciones laborales.

Engel citó como uno de los mayores ejemplos en la colaboración entre ambos gobiernos el caso de la extradición del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, y rechazó la construcción de un muro como un elemento para mejorar la seguridad que defiende Trump.

Related