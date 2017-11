El autor del atentado de Nueva York llevaba semanas preparando el ataque

Nueva York, 1 nov (EFEUSA).- El presunto autor del atentado terrorista registrado este martes en Nueva York llevaba varias semanas preparando el ataque y siguió “exactamente” instrucciones del Estado Islámico (EI) distribuidas en redes sociales, informaron hoy fuentes oficiales.

El ataque está considerado como el peor que sufre Nueva York desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En el atentado, que consistió en un atropello múltiple, murieron ocho personas, cinco de ellas de nacionalidad argentina, y doce más resultaron heridas. Cuatro de los lesionados están en estado crítico, aunque en condición estable.

En una rueda de prensa, autoridades de la Policía de Nueva York identificaron por primera vez públicamente al autor del atentado como Safyullo Saipov, de nacionalidad uzbeka, que llegó a Estados Unidos en marzo de 2010.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que asistió a la rueda de prensa, junto con el gobernador del estado, Andrew Cuomo, y autoridades policiales, calificó el ataque como un “acto cobarde”, pero dijo que no ha logrado interrumpir el ritmo normal de la ciudad.

“El terrorismo no nos va a cambiar”, agregó el alcalde.

Saipov, según la información facilitada hoy, alquiló la camioneta que utilizó para perpetrar el atentado una hora antes del atropello múltiple, en Nueva Jersey, estado vecino a Nueva York y en el que vivía.

Los jefes policiales que participaron en la rueda de prensa no facilitaron detalles sobre las investigaciones, pero confirmaron que la documentación encontrada demuestra que actuó “en nombre” del EI.

“Siguió exactamente las instrucciones del EI en redes sociales en las que se da instrucciones a sus seguidores”, afirmó el subjefe de la Policía de Nueva York y encargado de las acciones contra el terrorismo, John Miller.

El presunto autor del atentado fue herido en el abdomen por disparos de un policía que se presentó en el lugar, y está bajo vigilancia en un hospital de Nueva York.

Ya ha sido interrogado por los investigadores, pero no se ha revelado nada en ese sentido.

Las autoridades dijeron que como parte de las investigaciones se están siguiendo los últimos pasos del presunto terrorista para conocer, entre otras cosas, con quién se comunicaba y el contenido de esas conversaciones.

Related