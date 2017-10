Estafa de formulario de impuestos de seguro intenta robar datos de profesionales de impuestos, clientes

WASHINGTON – El Servicio de Impuestos Internos alertó hoy a los profesionales de impuestos y a sus clientes acerca de una estafa de formularios falsos de impuestos de seguro usados para acceder a las cuentas de anualidades y de seguros de vida.

Actualmente, los criminales cibernéticos combinan varias tácticas para crear un esquema complejo a través del cual victimizan tanto a profesionales de impuestos como a contribuyentes.

Puede haber variaciones, pero así es cómo funciona una estafa: El delincuente, haciéndose pasar por un proveedor legítimo de almacenamiento basado en la nube, atrae a un profesional de impuestos con un correo electrónico de phishing. El profesional de impuestos, pensando que interactúa con el proveedor legítimo, proporciona sus credenciales de correo electrónico, incluyendo nombre de usuario y contraseña.

Con acceso a la cuenta del profesional de impuestos, el criminal cibernético roba las direcciones de correo electrónico del cliente. El delincuente se hace pasar por el profesional de impuestos y envía correos electrónicos a sus clientes, adjuntando un formulario falso de seguro del IRS y solicitando que el formulario se complete y devuelva. El delincuente recibe las respuestas por fax y / o por un correo electrónico muy similar al correo electrónico del profesional de impuestos – usando un proveedor de servicios de correo electrónico diferente o una ligera variación de la dirección de correo electrónico del professional.

La línea de asunto varía, pero puede ser “información urgente” o una solicitud similar. El texto extraño en inglés de los correos electrónicos incluye:

Dear Life Insurance Policy Owner,

Kindly fill the form attached for your Life insurance or Annuity contract details and fax back to us for processing in order to avoid multiple (sic) tax bill (sic).

Estimado dueño de la póliza de seguro de vida,

Por favor llene el formulario adjunto para sus detalles de contrato de Seguro de Vida o Anualidad y devuélvalo por fax para procesarlo para evitar múltiples facturas de impuestos.

El criminal, usando datos del formulario completado, se hace pasar por el cliente y contacta a la compañía de seguros del individuo. El delincuente entonces intenta obtener un préstamo o hacer un retiro de esas cuentas.

El IRS recuerda a los profesionales de impuestos a estar al tanto de correos electrónicos de phishing, ofertas gratuitas y otros trucos comunes de estafadores. Esos profesionales de impuestos que sufran filtraciones de datos deben contactar al IRS inmediatamente a través de su Enlace de Partes Interesadas. Vea lnformación de robo de datos para profesionales de impuestos.

Las personas que reciben el correo electrónico fraudulento de formulario de impuestos de seguro deben enviarlo a phishing@irs.gov y luego borrarlo. Las personas que completaron y devolvieron el formulario falso deben comunicarse con su compañía de seguros para obtener asistencia.