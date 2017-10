Ricky Martin, Fonsi, Chayanne se unen para repartir ayudas a Puerto Rico

San Juan, 2 oct (EFEUSA).- Ricky Martin, Luis Fonsi, Chayanne, Gloria Estefan, Nicky Jam, entre otros artistas, llegaron hoy a Puerto Rico para unir sus esfuerzos y entregar productos de primera necesidad para ayudar a los afectados por el paso hace trece días del huracán María.

A su llegada, junto al productor Emilio Estefan, los expeloteros Iván Rodríguez, Bernie Williams, Jorge Posada, y los baloncestistas Carlos Arroyo y Ray Allen, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y la primera dama, Beatriz Rosselló, les recibieron en el aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan.

Desde el Salón Gobernadores del principal aeródromo de la isla, cada uno de los artistas ofreció sus expresiones sobre el paso del ciclón, y en las que resaltaron que cada uno de ellos aportará con todo tipo de ayuda a sus conciudadanos, que éstos sepan que no están solos y que aportarán a levantar a Puerto Rico.

“Aquí estamos para brindarles un saludo de ayuda y esperanza. Y por su puesto, esto se trata de unión. Al momento de llamarlos, les dije que esto era con un solo propósito y que la única manera era hacerlo juntos. Este es el primero de muchos viajes”, arrancó Fonsi con la gama de mensajes de artistas.

“Estamos con ustedes. Traemos un avión lleno de cosas. Hacemos esto porque amamos nuestra tierra y estábamos desesperados en hacer lo imposible”, agregó el reconocido artista e impulsor de la ayuda humanitaria que se distribuirá mediante camiones y helicópteros a los lugares más afectados de la isla.

Según supo EFE, Fonsi visitará la comunidad de La Perla, barriada en el Viejo San Juan y donde se filmó el vídeo del tema “Despacito”, mientras que Martin acudirá a Loíza, municipio aledaño a San Juan y donde éste levantó hace varios años el Centro Tau, una edificación para albergar a niños y jóvenes víctimas de trata humana.

“Estamos aquí con amor. Cada quien tiene su plan, para dividirnos y a conquistar… Quiero llegar a Loíza, a ese pueblo que me ha abierto las puertas con la fundación y la trata humana”, expresó Martin, quien hace varios días participó del programa de televisión de Ellen DeGeneres, “The Ellen Show”, pidiendo auxilio para los puertorriqueños.

“Tenemos que recordarle al mundo que estamos aquí y que la estamos pasando difícil. Mundo: necesitamos su ayuda”, recalcó el astro boricua.

Chayanne, quien abrió la cuenta web gofundme.com/chayanne para que cualquier persona done dinero, enfatizó que a pesar de que vive fuera de Puerto Rico, “sepan que estamos con ustedes”.

“Hacemos esto porque estamos orgullosos de la isla en la que nacimos. Nosotros siempre ayudamos de corazón. Y nosotros vamos a ayudar a los nuestros y esparcir toda ayuda. Juntos vamos a sacar a Puerto Rico adelante”, sostuvo el artista.

Nicky Jam, por su parte, contó que fue Fonsi quien le contactó para unirse al proyecto, al cual se comprometió desde el principio.

“Vine a Puerto Rico varios días después del huracán y se me puso un nudo en la garganta cuando vi los postes tirados en la carretera y la gente haciendo filas en las gasolineras”, dijo el reguetonero, criado en la isla y de padres dominicano y puertorriqueño, sobre la situación local.

“Esta fue la isla que me vio crecer. Estoy muy contento y orgulloso de ser boricua. Esto es solo el comienzo. La idea es infectar y contagiar al mundo entero implorando que necesitamos ayuda”, añadió.

Mientras tanto, la cantante cubana Gloria Estefan, arrancó sus expresiones rememorando el verso “Puerto Rico y Cuba, de un pájaro las dos alas”, escrito por la poetisa puertorriqueña Lola Rodríguez de Tió.

“Toda mi carrera he recibido mucho cariño de Puerto Rico y no podía fallar a este bendita isla. Sepan que estamos presentes, porque nos sentimos puertorriqueños también, porque nos han dado mucho”, afirmó Estefan, quien estuvo acompañada de su esposo, el productor Emilio Estefan.

Rodríguez, quien este año se convirtió en el cuarto pelotero boricua en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol, indicó que luego de la tragedia en la isla se siente más puertorriqueño que nunca, y resaltó el lema con el que se le conoce a Puerto Rico: “La Isla del Encanto”.

“Estamos aquí con ustedes, esto no termina, seguimos trabajando. Este es nuestro mensaje positivo para que sepan que estamos con ustedes”, dijo Rodríguez, mientras que el también exestelar pelotero Bernie Williams dijo que la presencia de ellos fue para “ser portavoces del mundo”.

“Esta isla fue lo que yo necesité para triunfar en EEUU. Creo en al mentalidad de que vamos a seguir adelante y esto no va terminar aquí. Es bien importante saber que el esfuerzo no termina”, sostuvo Williams, criado en el Barrio Maricao de Vega Alta, uno de los municipios más afectados al norte de Puerto Rico.

El baloncestista Carlos Arroyo, asimismo, enfatizó que el grupo de figuras son “amigos uniendo fuerza” para llevar toda la ayuda posible a los pueblos más afectados, entre ellos, el suyo, Fajardo, al este de la isla.

“Somos conscientes de lo que está pasando. Estamos donando de nuestro tiempo, nuestro corazón y nuestra ayuda, porque Puerto Rico siempre ha sido presente en nuestras carreras”, expresó.

“Voy a mi pueblo, abrazar a mis padres y decirles que los amo. El estar afuera de la isla y no ayudar es bien difícil. Puerto Rico está en nuestro corazón aunque vivamos fuera”, subrayó.

