Trump genera frustración y preocupación entre la mayoría de los latinos

Los Ángeles, 25 sep (EFEUSA).- La inmensa mayoría de los hispanos desaprueba las políticas del presidente Donald Trump y considera fundamental la aprobación de una reforma migratoria integral y del Dream Act para proteger a los “soñadores”, según una encuesta dada a conocer hoy.

“A lo largo de toda la (muestra) demográfica vemos una gran desaprobación de la presidencia Trump. El 76 % de los latinos desaprueba el trabajo del Presidente Trump y el 59 % piensa que está haciendo un trabajo peor de lo que se esperaba”, dijo hoy en conferencia de prensa nacional Matt Barreto, cofundador de Latino Decisions.

Este grupo, junto con Latino Victory Project, realizó esta encuesta a 755 hispanos, no todos votantes registrados, en los que queda claro que el trabajo del presidente sigue sin convencer a la comunidad latina.

De esta forma, el 68 % piensa que el país va en la dirección equivocada, por solo el 32 que cree que lo hace de manera correcta.

La cifra de desaprobación es muy superior a la población general, que suele rondar el 56 %, destacó Barreto sobre los resultados de esta encuesta, que se realizó entre el 12 el 19 de septiembre y presenta un margen de error de 3,57 puntos porcentuales.

Y la percepción negativa de los hispanos encuestados igualmente se proyecta hacia el Partido Republicano, que no se libra de la visión negativa.

“El 70 % de latinos piensa que los republicanos son hostiles hacia los latinos o no les importan”, anotó Cristóbal Alex, presidente de Latino Victory Project.

En una teleconferencia conjunta para presentar los resultados del sondeo, Alex igualmente resaltó que el 41 % de los encuestados piensan que “el Partido Republicano es tan hostil hacia los latinos que nunca votarán por los republicanos nuevamente”.

Tom Pérez, presidente del Comité Demócrata Nacional (DNC), enfatizó durante la teleconferencia la percepción existente sobre la distancia entre los republicanos y los hispanos.

“Lo que vemos hoy es más evidencia de que el Partido Republicano está desconectado con los latinos”, afirmó Pérez al señalar que este grupo político “continúa tratando de quitar el servicio de salud a las familias estadounidenses”.

La encuesta también mostró la desaprobación latina con el perdón otorgado recientemente por Trump al exalguacil del condado de Maricopa (Arizona) Joe Arpaio, quien enfrentaba una condena de hasta seis meses de cárcel tras ser declarado culpable de desacato a los tribunales por un caso de discriminación racial.

“Los hispanos están frustrados por las políticas racistas y el 82 % se opone al perdón de Arpaio”, señaló Barreto.

La encuesta igualmente encontró que el 64 % desaprueba la forma en la que el presidente reaccionó ante la violencia desatada por la marcha de supremacistas blancos de agosto pasado en Charlottesville, que se saldó con una persona muerta.

El análisis encontró que para el 53 % de los encuestados el “tema más importante” es la reforma migratoria y el proyecto de ley Dream Act, que permitiría a los “soñadores” obtener la residencia permanente, seguido por las “relaciones raciales/discriminación” (25 %) y la economía y el sistema sanitario, ambos con el 15 %.

Alex destacó el creciente poder que el voto hispano, debido a que en las elecciones de noviembre de 2016 el 25 % de los votantes latinos votó por primera vez, aunque las presidenciales las ganó finalmente el candidato republicano.

Sin embargo, el activista indicó que el entusiasmo de los nuevos votantes hispanos puede marcar una diferencia en las elecciones legislativas de 2018.

“De hecho creemos que la Cámara (de Representantes) podría dar la vuelta” y pasar a tener una mayoría demócrata, comentó el representante de Latino Victory Project.

Para Pérez, la comunidad hispana votante del país necesita convertir en acciones el lema de “nuestro voto es nuestra voz, nuestros números son nuestro poder”, después de que el voto latino no contribuyera a dar la victoria a su candidata a la Casa Blanca en 2016, Hillary Clinton.

Con todo, el demócrata aseguró que su partido “continuará con su misión de acercarse a la comunidad hispana y guardar la espalda de los latinos”.

“Tenemos que hacer el trabajo de organizar las comunidades latinas para fortalecer a los votantes y asegurarnos que conozcan la importancia del voto”, afirmó Pérez.

En este objetivo, Alex consideró que las políticas del presidente pueden hacer de Trump el mayor “organizador latino de todos los tiempos”.

