Decenas piden a congresista que los “soñadores” no sean “carnada” para muro

ucson (AZ), 16 sep (EFEUSA).- Decenas de residentes de Tucson, en Arizona, pidieron hoy en una concentración a la congresista Martha McSally que apoye un plan migratorio a favor de los “soñadores” sin que implique militarizar la frontera.

La legisladora formará parte de un grupo de republicanos que estudiará cómo abordar las negociaciones con los demócratas sobre el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), y que fue eliminado recientemente por el presidente Donald Trump.

En una entrevista con Efe, la asesora de Trump y directora de asuntos de prensa de la Casa Blanca, Helen Aguirre Ferré, manifestó el viernes que no se puede hablar de “ningún plan” legislativo que reemplace a DACA “donde no se incorpore de la misma manera lo que tiene que ver con (fortalecer la) seguridad nacional”.

“No queremos que ningún soñador sea deportado, pedimos un plan migratorio ‘limpio’, no queremos que usen a los soñadores como carnada para obtener fondos para un muro fronterizo”, replicó en declaraciones a Efe Kristen Randall, vocera del grupo Indivisible Southern Arizona, uno de los organizadores de la concentración de hoy.

La activista fue una de las más de 80 personas que se congregaron frente a las oficinas en Tucson de la legisladora, quienes con pancartas y banderas pidieron una solución a la situación migratoria de los beneficiados con DACA, se calcula que más de 800.000 y quienes enfrentan la deportación cuando sus permisos comiencen a expirar.

“Hemos tenidos noticias mixtas sobre un posible acuerdo (entre ambos partidos). No queremos mas militarización, no queremos más agentes en la frontera, necesitamos una legislación para los soñadores”, agregó Randall.

En el anuncio de la Casa Blanca sobre la eliminación de DACA, se dio un plazo de seis meses al Congreso para aprobar una legislación alternativa a este programa.

McSally recalcó que es responsabilidad del Congreso enfrentar legislativamente el futuro de este programa, una oportunidad que les fue “robada” tras la orden ejecutiva de 2012 del expresidente Barack Obama que creó la iniciativa.

“El presidente Trump está en lo correcto en hacer un llamado al Congreso para que actué y creo que esta es una oportunidad histórica de dar claridad al estatus de 800.000 personas que actualmente se encuentra a merced de los vientos políticos, de diferentes administraciones”, dijo la parlamentaria en una declaración.

Tras una cena el miércoles en la Casa Blanca, Trump y los líderes demócratas del Congreso han acercado posturas sobre un plan para los “soñadores” que estaría sujeto a más seguridad fronteriza pero que deja fuera el muro con México, una de las principales promesas de campaña del magnate.

No obstante, Trump insistió el jueves en que, en última instancia, tiene que haber un entendimiento con los demócratas acerca de que, si no se incluye en el plan sobre DACA, la financiación para el muro en la frontera con México debe contemplarse en un acuerdo presupuestario o de cualquier otro tipo.

“He sido testigo de la problemática para asegurar nuestra frontera y espero colaborar en un plan multifacético que incluya infraestructura, personal y tecnología”, dijo la congresista republicana sobre el tema de la seguridad fronteriza.

