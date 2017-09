Equifax promete “cambios” pero bancos y otros socios cortejan a sus rivales

Nueva York, 13 sep (EFEUSA).- La firma de servicios de información sobre crédito Equifax prometió hoy “cambios” tras el masivo ciberataque que afectó a unos 143 millones de sus clientes, mientras bancos y otros socios empiezan ya a cortejar a empresas rivales.

“Vamos a introducir cambios y seguir fortaleciendo nuestras defensas contra el cibercrimen”, dijo el presidente y consejero delegado de Equifax, Richard Smith, en una columna de opinión publicada hoy en el periódico USA Today.

Smith aseguró que aceptan las críticas “legítimas” que ha recibido desde entonces, pidió disculpas a todos los afectados que vieron sus datos personales comprometidos y admitió que se trata del “momento más humillante” en sus 118 años de historia.

“Nuestra principal prioridad ahora es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a los afectados y estamos destinando una cantidad extraordinaria de recursos para garantizar que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir nunca”, añadió.

Equifax confirmó la semana pasada que “entre mayo y julio” sufrió un acceso ilegal a sus bases de datos que pudo haber expuesto los datos privados de unos 143 millones personas, así como los números de tarjetas de crédito de cerca de 209.000 consumidores.

A pesar de los esfuerzos que está haciendo para solventar lo ocurrido, algunos bancos y otras firmas están estudiando trasladar sus negocios sobre crédito a otras empresas rivales como TransUnion o Experian, según publica hoy el periódico The Wall Street Journal.

Aunque siguen buscando respuesta de Equifax sobre el ciberataque, grandes bancos como JPMorgan están molestos porque no solo se vieron comprometidos los datos de muchos de sus clientes sino que no fueron alertados con anticipación, según fuentes consultadas por el diario.

Desde que admitió el ciberataque el pasado 7 de septiembre, la empresa ha perdido un 20 % de su valor en bolsa y a las demandas judiciales que se han presentado ya en los tribunales, se añade la presión de ceder cuota de mercado a sus rivales.

Equifax, que maneja información de 820 millones de personas y 91 millones de empresas en todo el mundo, es una de las tres empresas más importantes de Estados Unidos que informan a partes interesadas sobre la solvencia crediticia de los consumidores.

Las acciones de la empresa de Atlanta caían hoy con fuerza un 4 % en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y acumulan ya un retroceso del 5,66 % desde que comenzó el año, mientras que en los últimos doce meses se han depreciado un 15 %.

Related