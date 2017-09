Hasta 6 estadios de equipos de la MLS podrían ser sedes de la Copa del Mundo de 2026

Estados Unidos, Canadá y México aspiran a organizar en conjunto la Copa del Mundo de la FIFA del año 2026, y al comité de la candidatura tripartita anunció el jueves la lista de sus posibles ciudades sede. Y dentro de esa nómina figuran seis estadios donde actúan equipos de la MLS.

La nómina de 41 ciudades proviene de una preselección previa de 44 posibles sedes. La lista definitiva deberá ser enviada a la FIFA antes del 16 de marzo de 2018; la misma deberá incluir una propuesta con entre 20 y 25 ciudades. El Mundial del año 2026 será el primero en expandirse a una competición con 48 selecciones participantes. Además de la candidatura trinacional norteamericana, el otro aspirante a organizar el torneo internacional es Marruecos.

Todos los estadios mundialistas deberán tener -como mínimo- una capacidad para 40.000 aficionados en los partidos de fase de grupos. Un requisito que se amplía a un aforo para 80.000 espectadores en el caso de los escenarios que albergarán al partido inaugural y a la final. Además de contar con un estadio adecuado cada ciudad postulada deberá presentar propuestas con centros de entrenamiento de primer nivel internacional, además de lugares donde las selecciones participantes puedan alojarse.

Las infraestructuras preseleccionadas en las que habitualmente se juegan partidos de la MLS son: El BMO Field de Toronto FC, el Estadio Olímpico de Montréal (donde a comienzos y al final de la temporada se presenta el Impact), el BC Place -donde juega como local Vancouver Whitecaps-, el CenturyLink Field de Seattle Sounders, el Gillette Stadium de New England Revolution, y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta United FC.

Esta es la nómina de ciudades y estadios presentada a la FIFA:

CANADÁ:

Edmonton, Alberta (Commonwealth Stadium)

Montreal, Quebec (Stade Olympique)

Ottawa, Ontario (TD Place Stadium)

Regina, Saskatchewan (Mosaic Stadium)

Toronto, Ontario (BMO Field)

Vancouver, British Columbia (BC Place)

MÉXICO:

Guadalajara, Jalisco (Estadio Chivas)

Ciudad de México (Estadio Azteca)

Monterrey, Nuevo León (Estadio Rayados)

ESTADOS UNIDOS:

Atlanta, Georgia (Mercedes-Benz Stadium)

Baltimore, Maryland (M&T Bank Stadium)

Birmingham, Alabama (Legion Field)

Foxborough/Boston, Massachusetts (Gillette Stadium)

Charlotte, North Carolina (Bank of America Stadium)

Chicago, Illinois (Soldier Field)

Cincinnati, Ohio (Paul Brown Stadium)

Cleveland, Ohio (FirstEnergy Stadium)

Dallas, Texas (Cotton Bowl)

Arlington/Dallas, Texas (AT&T Stadium)

Denver, Colorado (Sports Authority Field at Mile High)

Detroit, Michigan (Ford Field)

Houston, Texas (NRG Stadium)

Indianapolis, Indiana (Lucas Oil Stadium)

Jacksonville, Florida (EverBank Field)

Kansas City, Missouri (Arrowhead Stadium)

Las Vegas, Nevada (Raiders Stadium)

Los Angeles, California (Los Angeles Memorial Coliseum)

Inglewood/Los Angeles, California (LA Stadium at Hollywood Park)

Pasadena/Los Angeles, California (Rose Bowl)

Miami, Florida (Hard Rock Stadium)

Minneapolis, Minnesota (U.S. Bank Stadium)

Nashville, Tennessee (Nissan Stadium)

New Orleans, Louisiana (Mercedes-Benz Superdome)

East Rutherford, New Jersey (MetLife Stadium)

Orlando, Florida (Camping World Stadium)

Philadelphia, Pennsylvania (Lincoln Financial Field)

Glendale/Phoenix, Arizona (University of Phoenix Stadium)

Pittsburgh, Pennsylvania (Heinz Field)

Salt Lake City, Utah (Rice-Eccles Stadium)

San Antonio, Texas (Alamodome)

Santa Clara, California (Levi’s Stadium)

Seattle, Washington (CenturyLink Field)

Tampa, Florida (Raymond James Stadium)

Washington, D.C./Landover, Maryland (FedEx Field)