TRUMP PERDONÓ A ARPAIO

Por: Horacio Ahumada.

Donald Trump perdonó al ex-sheriff Joe Arpaio y con este acto, en medio de una vorágine de racismo y división en este país, se echa encima el repudio de aquellos que fueron humillados por las persecuciones de hispanos indocumentados, además de molestar a aquellos que solamente tenían aspecto latino para tratar de detenerlos como si fuera un agente oficial de migración siendo solamente un sheriff del condado de Maricopa en Arizona; sin embargo Arpaio recibió una orden FEDERAL, y lo escribo con mayúsculas porque es un hecho tan importante porque la ley que Arpaio desobedeció fue como pisotear la Constitución de los Estados Unidos. De esto se dio cuenta un Juez del orden Federal que sentenció a Arpaio a no seguir haciendo el papel de un agente federal y le dijo que si desobedecía lo acusaría de desacato, por lo que me imagino que el sheriff, al recibir la orden, la corto en cuadritos de medida de un papel sanitario y la colocó en el baño, ya se imaginaran para que, hasta que llego el momento que cansó al juez y este lo declaro culpable de desobediencia federal y para el próximo 5 de Octubre estaría dictando sentencia sobre el anciano sheriff; sin embargo en un malísimo momento entra su amigazo Donald Trump en medio de un ambiente racista por los hechos en Charlottesville, Virginia, anunció que era muy probable que indultaría a tan controvertido personaje abusador de los derechos humanos tratando a los detenidos como reos del pasado vistiéndolos de uniformes a rayas, en carpas al sol con temperaturas arriba de los 110 grados centígrados, haciéndolos usar ropa interior color rosa, sufriendo humillaciones y sabrá que otras cosas más, pero aparte de ello el Presidente quien tiene la facultad de otorgar indultos cumple su dicho de indultarlo sin consultar a ningún asesor en materia de indultos, sin pasar ningún filtro de comisión judicial, hace lo que se le viene en gana y sin importarle tan siquiera que el sheriff se burló de las leyes federales y el mero jefe federal que es Trump le otorga ese perdón, lo cual se me hace una vergüenza que lo perdone sin importarle que este hecho empeora la situación actual de la tensión racial. Donald Trump sabe perfectamente que este hecho hará mas felices a una gran mayoría que piensa y actúa como él, me refiero a aquellos que le otorgaron su voto haciéndoles creer que con esa actitud de superioridad harían a América grande otra vez, esto es un significado de retroceder en el tiempo de abusos y esclavismo, en un tiempo de supremacía blanca y rechazo al resto de los inmigrantes que formamos este gran país, lo bueno por un lado es que cada mes que pasa estamos más seguros de la manera de sentir y pensar de Trump. Ya no creeremos en ninguna promesa de formar una sola nación integrada por todo tipo y raza de personas, se esfuman las esperanzas para millones de inmigrantes sin documentos, que nada esperaran de Trump, bueno con excepción de su futura renuncia. GRACIAS.