El corredor Ezekiel Elliott es suspendido con seis partidos por la NFL

Oxnard (California, EE.UU.), 11 ago (EFE).- Los Cowboys de Dallas recibieron hoy la peor noticia de parte de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) al serles comunicada la suspensión de seis partidos que le han impuesto a su corredor estelar Ezekiel Elliott por violar la política de la liga sobre conducta personal.

La suspensión llega después de una investigación que comenzó hace más de un año luego que una exnovia acusara a Elliott de violencia doméstica en Columbus (Ohio).

La Oficina del Fiscal de Distrito de la Ciudad de Columbus anunció el pasado septiembre que no presentaría cargos contra Elliott porque hay “información conflictiva e inconsistente” sobre el caso, pero la NFL puede penalizar a un jugador aún ante la ausencia de cargos criminales en su contra.

Eso fue lo que sucedió, la NFL hizo su propia investigación para determinar los hechos en los que presuntamente se vio involucrado Elliott, de 22 años, que entra en su segunda temporada como profesional con los Cowboys.

Elliott, se perdería los primeros seis partidos de la temporada regular si prevalece la suspensión que la NFL quiere imponer por alegada violación a la política de conducta personal de la liga.

El corredor estelar de los Cowboys tendrá tres días laborales para radicar una notificación de apelación y una vista tiene que ser pautada entre los primeros 10 días de que se reciba dicha notificación, según el Artículo 46 del convenio colectivo, el cual gobierna las acciones disciplinarias impuestas por el comisionado Roger Goodell.

La apelación es vista por el propio comisionado o su designado, usualmente el ejecutivo de la NFL Harold Henderson.

Ambos fueron los que al final también decidieron la suspensión de cuatro partidos al mariscal de campo estelar de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, por su presunta participación en el escándalo de los balones desinflados de forma antireglamentaria, que luego fueron utilizados en un partido oficial.

Las autoridades del orden público concluyeron que la persona que acusa a Elliott no era creíble y rechazaron radicar cargos.

Varios testigos, incluyendo algunos cercanos al caso, escucharon a la mujer gritar a Elliott y decir que ella “arruinará tu carrera” en reacción a que Elliott le indicara que no interesaba continuar con su relación.

La suspensión de la liga a Elliott es diferente a la que le impuso en el 2014 al entonces corredor de los Ravens de Baltimore, Ray Rice, quien sí enfrentó cargos y luego llegó a un acuerdo con la fiscalía tras una investigación por las autoridades.

La NFL cree que investigó el caso de Elliott de manera completa y que en esencia Elliott violó la política de conducta personal. La liga investigó mensajes de texto y retuvo los servicios de expertos en medicina y expertos legales que ayudaron a Goodell a tomar una decisión.

Antes de disciplinar a Elliott, la NFL también consideró otras alegaciones de violencia doméstica en febrero y julio de 2016, al igual que un incidente el pasado mes de febrero en el cual Elliott le quitó la falda a una mujer, aunque estos incidentes no fueron factores en la decisión de la disciplina.

Además, antes que el equipo partiera hacia el campamento de entrenamiento, Elliott estuvo presuntamente relacionado en un incidente en un local de diversión de Dallas que dejó a un hombre con una lesión en la nariz.

Sin embargo, la policía de Dallas, suspendió su investigación del incidente porque no pudieron contactar a la víctima y ningún testigo ofreció una versión de los hechos.

El dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, ha defendido a Elliott a través de la investigación.

“Yo he revisado todo, y no hay absolutamente nada –ni una cosa– que tenga que ver con violencia doméstica”, declaró Jones durante la primera conferencia de prensa de los Cowboys en Oxnard.

La comunicación ofrecida por la NFL muestra todo lo contrario y ahora habrá que ver cual será la decisión que pueda tomar el propio Elliott junto con los Cowboys antes que de inicio la nueva temporada, en la que forman parte del grupo de equipos que pueden luchar por el título del Super Bowl.

Hasta ahora los Cowboys también tenían a Elliott en la lista de los jugadores titulares con los que esperaban comenzar la temporada regular.

