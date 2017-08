Exigencias al limite

Por Gabriel Muhr:

Un largo camino desde Spokane hacía Hays, Montana, podría haber terminado de la peor manera. Una serie de eventos desafortunados casi deja sin combatir al gran exponente del estado, Patrick Ferguson (8-0, 8 KOs). Primero la disputa del peso y una degustación nada amigable; y segundo, una lluvia que retraso por tres horas el inicio de los combates.

El nacido en La Florida, cuyo crecimiento hemos venido siguiendo muy atentamente, no solo por su boxeo, sino por su altísima y perfecta efectividad, tenía un compromiso de gran magnitud ante un rival de gran experiencia internacional. Es que el húngaro, Zoltan Petranyi (55-22, 18 KOs), ex campeón nacional y europeo de la Universal Boxing Organization (UBO) en categoría de los pesos completos, estaba en condiciones de ser una gran prueba para Ferguson en su camino a los primeros niveles. Sin embargo, hubo problemas en el pesaje previo y las partes no llegaron a un acuerdo.

Vamos al hecho: La categoría crucero tiene un limite en las 200 libras (90.700 kg). Petranyi marco 199,5, osea estaba en peso. Sin embargo, su contrincante marco 207,4 libras. Tras esto, el húngaro decide dejar la lucha, dando lugar a un sustitución inmediata por parte de los organizadores.

Consultados por este medio, primero dio su versión de los sucedido Patrick Ferguson quien señalo que “Zoltan y yo dimos el peso, el problema era que no veía y yo me pese. Yo no lo vi pesar, para el era un problema y se echaron atrás”. Pero, para saber los motivos que llevaron a este conflicto, fuimos a consultar a Rebecca Brightwings de Silverwolf Fight Promotions, empresa que llevo a cabo el evento. “Zoltan se presentó para el pesaje a las 7 pm en la fecha prevista. Pesó 199,5. Patrick y su equipo al parecer se perdieron y no fueron capaces de hacer los pesajes a tiempo. Cuando llegaron fue después de la medianoche. Para entonces, Petranyi ya se había ido a Zortman. Con el tiempo se reunieron al día siguiente y pudieron ser testigos de los pesos, pero Patrick ya había comido y había terminado con 7 libras de más. Zoltan se negó a pelear con él en ese peso. El acuerdo fue pelear en el limite de las 200 libras“.

¿Como terminó la historia? Se presentó a último momento, Ruben Roundstone (0-2), de Montana, y quien había debutado este año como un sustituto poco serio para lo planteado por Patrick. La victoria importa poco, ya que la contienda se termino a los pocos segundos del round inicial.

Y como si fuera poco, Steve Villalobos (5-0; Federal Way), otro invicto victorioso en la noche lluviosa del jueves, también tuvo problemas con su rival. Esa misma mañana, Demond Johson regresó a Winnipeg sin razón aparente alguna. Peso y exámenes médicos en condiciones. ¿Un poco extraño, no?