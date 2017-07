Costa Rica-Panamá: un duelo inédito pero el más atractivo en los cuartos de final

Filadelfia (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Costa Rica y Panamá se medirán este miércoles en un duelo inédito de la Copa Oro, que al mismo tiempo, en el inicio de los cuartos de final, se vislumbra como el más atractivo de esta fase del torneo.

Aunque se han enfrentado numerosas veces en competiciones regionales, de clasificación a la Copa Mundo y en partidos amistosos, el de este miércoles será el primero en el principal certamen de selecciones de fútbol de la Concacaf.

El enfrentamiento quedó establecido después de que los ticos ganaran el Grupo A y los canaleros quedaran segundos del B.

Se trata del encuentro entre dos selecciones que, si bien no alcanzaron su máximo nivel en la fase de grupos, sí jugaron mejor que sus rivales.

Panamá tuvo un mejor desempeño que Estados Unidos, con la que empató 1-1 en el inicio del torneo, pero cedió el comando de su llave por la mejor diferencia de gol de la selección de las Barras y las Estrellas.

Costa Rica, que no lució en su arranque frente a Honduras, pudo ganar por 1-0 y viene de menos a más pese a que se complicó en su segundo partido, frente a Canadá, con la que igualó a un tanto.

El seleccionador costarricense Oscar Ramírez, que ya ha enfrentado cuatro veces a Panamá con saldo de dos triunfos, un empate y una derrota, admitió en rueda de prensa antes del partido que el reto es grande.

“Sabemos que vamos a protagonizar un clásico, difícil como tal, porque además Panamá ha elevado aun más su nivel futbolístico con relación a partidos anteriores”, destacó Ramírez.

“Además con Hernán Gómez en el banquillo nunca se sabe cuál es el arma que tiene guardada para el partido”, agregó.

Ramírez, quien al igual que la mayoría de sus colegas se valió de las rotaciones en la nómina de jugadores durante la fase de grupos, es consciente de que frente a Panamá tendrá que presentar la mejor de las alineaciones posible.

‘El Bolillo’ Gómez, el entrenador colombiano que dirige a Panamá, se mostró parco para hablar del equipo titular que elegirá para medirse con los ticos, pero reiteró que su equipo saldrá al estadio Lincoln Financial Field con el mismo patrón de juego de siempre: practicar un buen fútbol, marcar bien atrás y buscar el gol.

“El equipo tiene confianza, ganas de seguir haciendo bien las cosas y aunque Costa Rica es uno de los favoritos a luchar por el título, le jugaremos como siempre, de tú a tú, y veremos lo que sucede después de los 90 minutos”, destacó Gómez.

Costa Rica, que ha participado 13 veces en la Copa Oro (no se clasificó para la edición de 1996), buscará por sexta vez avanzar a las semifinales del torneo y por primera desde 2009, cuando quedó en el cuarto lugar.

Panamá, que juega por octava vez el certamen, pretende llegar a su cuarta semifinal consecutiva. En las ediciones de 2005 y 2013, los del istmo fueron finalistas, por lo que con Costa Rica, que lo hizo en 2002, y Honduras, en 1991, son las tres selecciones centroamericanas que han estado a las puertas del título.

Alineaciones probables:

Costa Rica: Patrick Pemberton; Cristian Gamboa, Giancarlo González, Johnny Acosta, Kenner Gutiérrez; Francisco Calvo, David Guzmán, Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz; Johan Venegas y Marco Ureña.

Seleccionador: Oscar Ramírez.

Panamá: José Calderón; Michael Murillo, Jan Carlos Vargas, Luis Ovalle, Roberto Chen; Gabriel Gómez, Édgar Yoel Bárcenas, Miguel Camargo, Aníbal Godoy; Gabriel Torres e Ismael Díaz.

Seleccionador: Hernán Darío Gómez.

Árbitro: sin decidir.

Hora: 18:00 del Este (16:00 de Costa Rica, 22:00 GMT).

Estadio: Lincoln Financial Field, de Filadelfia, con aforo para 69.176 espectadores.

