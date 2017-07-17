EXPERIENCIAS DE VIDA ESTRESANTES PUEDEN AUMENTAR EL RIESGO DE LA DEMENCIA; LATINOS ENTRE LOS MÁS AFECTADOS

LOS ASUNTOS RACIALES Y ECONÓMICOS PUEDEN CONTRIBUIR MÁS AL RIESGO DE LA DEMENCIA DE LO QUE SE HA PENSADO PREVIAMENTE, SEGÚN LOS ESTUDIOS REPORTADOS EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER.
ACTUALMENTE SE CONSIDERAN QUE LOS HISPANOS MAYORES DE EDAD TIENEN UN 50 POR CIENTO MÁS DE RIESGO DE ALZHEIMER COMPARADO A LOS BLANCOS MAYORES. UN NUEVO ESTUDIO MUESTRA QUE ESO ES VERDAD AÚN PARA LAS PERSONAS MAYORES DE 90 AÑOS.
DOCTORA MARIA CARRILLO, DIRIGENTE PRINCIPAL DE CIENCIAS EN LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER.
“Estos descubrimientos apoyan la necesidad de desarrollar intervenciones dirigidas a reducir el riesgo de la demencia, especialmente en grupos racialmente diversos. Es importante que nuestras comunidades sepan de las estrategias que pueden tomar para mantenerse saludables.”
OTRO NUEVO ESTUDIO SUGIERE QUE CRECER EN UN BARRIO DESVENTAJADO PUEDE RESULTAR EN BAJO RENDIMENTO EN EXAMENES DE MEMORIA Y PENSAMIENTO, INDEPENDIENTE DE EDAD Y EDUCACIÓN.
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