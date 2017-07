El Gobierno dará 15.000 visados H-2B adicionales para trabajadores temporales

Washington, 17 jul (EFEUSA).- El Gobierno otorgará 15.000 visados H-2B para trabajadores temporales debido al daño “irreparable” que su ausencia podría ocasionar en compañías que dependen de los inmigrantes para funcionar durante el verano, informaron hoy altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

El número de 15.000 visados se añaden a los 33.000 visados que el Congreso aprobó para la segunda parte del año fiscal 2017, es decir, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año.

Los negocios que quieren recibir visados han asegurado, bajo juramento, que si no cuentan con trabajadores temporales adicionales podrían verse “gravemente dañados” y llegar a sufrir pérdidas económicas “permanentes y severas”, detallaron los altos funcionarios en una llamada con la prensa.

Específicamente, los visados H-2B están destinados a trabajadores extranjeros que ocupan de manera temporal, normalmente en verano, puestos de trabajo en la industria de la hostelería, en parques de atracciones, en hoteles y en grandes complejos turísticos.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, que pidieron el anonimato, recibieron varias preguntas sobre si la emisión de visados para extranjeros es compatible con las políticas de Trump para dar prioridad a los trabajadores y empresas de EEUU, una idea que el mandatario ha resumido en el lema “Estados Unidos Primero” (“America First”).

“Creo que es totalmente compatible. Estamos hablando de negocios estadounidenses que están en riesgo de sufrir daños irreparables si no reciben trabajadores adicionales con visados H-2B”, respondió uno de los altos funcionarios durante la llamada telefónica con la prensa.

Las empresas que recurren a los visados H-2B deben demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses que puedan y quieran ocupar un puesto de trabajo de manera temporal.

El presidente, Donald Trump, obtuvo en 2015 permiso del Departamento de Trabajo para contratar a 64 trabajadores de manera temporal en su exclusivo club Mar-a-Lago, en la costa sureste de Florida y que ha recibido el sobrenombre de la “Casa Blanca de invierno” debido a las constantes visitas del magnate.

Según publicó en diciembre del año pasado el diario Palm Beach Post, los trabajadores cubrieron plazas temporales de cocineros, amas de llaves y camareros.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron durante la llamada que no tienen información sobre si las empresas de Trump pedirán algunos de los nuevos visados disponibles.

Related