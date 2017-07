Los tratamientos y el consejo genético para el cáncer de seno en los hombres

El ¿Pueden los hombres contraer cáncer de seno? Sí, aunque el cáncer de seno es una enfermedad que por lo general se relaciona con las mujeres, a los hombres también les da.

Como el cáncer de seno masculino no es muy común, la información sobre cómo tratar a los hombres diagnosticados con la enfermedad es muy limitada. “A falta de mejor información para guiarnos, tendemos a tratar a los hombres con cáncer de seno del mismo modo que a las mujeres”, explica la Dra. Tatiana M. Prowell, MD, funcionaria de enlace científico de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para todo lo relacionado con el cáncer de seno.

“Históricamente, a los hombres se les ha excluido de los ensayos de cáncer de seno. En los últimos años, empezamos a pedirles a las compañías farmacéuticas que permitan la participación de hombres en los ensayos clínicos, a menos que haya una razón científica válida para excluirlos”, señaló la Dra. Prowell.

La respuesta de las empresas, los investigadores y los pacientes ha sido muy positiva. La concientización sobre el cáncer de seno está aumentando, y ahora la mayoría de los ensayos para el cáncer de mama que se diseñan incluyen a hombres. “Por primera vez, los hombres pueden acceder a los tratamientos experimentales de los ensayos clínicos y contribuir a los avances y el conocimiento científicos a favor de otras personas con esta enfermedad”, celebra la Dra. Prowell.

Los síntomas del cáncer de seno en los hombres

Todos los años, alrededor de 2,000 casos de cáncer de seno masculino (1 por ciento de todos los casos) son diagnosticados en los Estados Unidos, ocasionando alrededor de 500 defunciones, según el Instituto Nacional del Cáncer. Aunque puede atacar a cualquier edad, el cáncer de seno por lo general se diagnostica en hombres 5 a 10 años mayores que las mujeres, y afecta con más frecuencia a los varones de entre 60 y 70 años de edad.

¿Por qué suele tardar tanto reconocer los indicios del cáncer de seno en los hombres? La Dra. Prowell dice que una explicación para el diagnóstico a una edad (y en una etapa) avanzada puede ser que los hombres, y los médicos que los atienden, no creen correr el riesgo de padecer cáncer de seno. “Uno pensaría que, como tienen pechos más pequeños, los hombres serían diagnosticados en una etapa más temprana que las mujeres. No obstante, en muchos varones el diagnóstico de hecho se posterga porque los hombres y sus médicos no esperan que un bulto en el pecho sea cáncer”.

La mayoría de los varones con cáncer de seno presentan bultos que pueden sentir, pero que no duelen. Los bultos pueden crecer en cualquier parte del pecho, pero a menudo se localizan debajo del complejo del pezón y la areola, justo en el centro. Como los hombres no se hacen mamografías periódicas, pueda que su cáncer de seno sea descubierto tras sufrir una lesión localizada, tal como una caída o un trauma leve en la pared torácica, que los lleve a palpar el área del seno. “Comúnmente, los hombres atribuyen un bulto en el pecho a algún tipo de lesión. La masa ya estaba ahí, pero no la notaron sino hasta que se sintió adolorida después de recibir un golpe en el pecho, por ejemplo”, explica la Dra. Prowell.

Los factores de riesgo

Tanto los hombres como las mujeres comparten ciertos factores de riesgo similares para el cáncer de seno: exposición a altos niveles de estrógeno, antecedentes de la enfermedad en la familia y un historial de radiaciones en el pecho. Aunque todos los hombres tienen estrógeno, la obesidad, la cirrosis (una enfermedad del hígado) y el síndrome de Klinefelter (un trastorno genético) elevan sus niveles en el cuerpo. Todos ellos son factores de riesgo conocidos para el cáncer de seno masculino.

Si un familiar directo —la madre, el padre, un hermano o hermana, o un hijo— tiene cáncer de seno, los varones también corren un riesgo ligeramente más alto de padecer la enfermedad. Los hombres que presentan la mutación BRCA (una mutación o cambio en un gen que los predispone para contraer el cáncer de seno) corren el riesgo más alto. Aunque su posibilidad de padecer cáncer de seno sigue siendo baja (sólo de un 5 a 6 por ciento), los hombres con una mutación BRCA2 tienen un riesgo cien veces mayor de presentar la enfermedad que los de la población en general.

“Tanto en los hombres como en las mujeres, tener un tumor con receptores hormonales estrogénicos y progesterónicos es más que común, pero eso parece ser aun más cierto para los hombres”, añade la Dra. Prowell.

Los tratamientos para el cáncer de seno en los hombres

Las opciones de tratamiento para los varones son similares a las de las mujeres: la mastectomía (una cirugía para extirpar el seno) o, en algunos casos, la tumorectomía, la radiación, la quimioterapia, las terapias localizadas y la terapia hormonal. Entre los tratamientos farmacológicos hormonales están el de tamoxifeno, un modulador selectivo de los receptores estrogénicos (MSRE) que inhibe los receptores de estrógeno, y el de los inhibidores de aromatasa, que bloquean la producción de estrógeno de andrógenos tales como la testosterona.

Para los hombres con tumores grandes, ganglios linfáticos que arrojan resultados positivos o cáncer que se ha propagado, generalmente se recomienda la quimioterapia, además del tratamiento hormonal, igual que para las mujeres. Y a los hombres con tumores que tienen un receptor conocido como HER2 se les recomienda, al igual que a las mujeres, recibir tratamiento con fármacos que hagan blanco de dicho receptor.

El consejo genético es indispensable para los hombres

A cualquier hombre con cáncer de seno debe remitírsele para que reciba consejo genético, informa la Dra. Prowell.

Ésa es otra diferencia con las mujeres, a quienes no se remite automáticamente con un consejero genético, tal como para las mutaciones BRCA1 o 2. Estos “genes supresores tumorales” permiten que el cáncer de seno o de otra clase surja cuando no funcionan con normalidad. Sólo a las mujeres con antecedentes familiares significativos o ciertas otras características, tales como su juventud o padecer cáncer de seno triple negativo (que carecen de estrógeno, progesterona y receptores HER2), se les recomienda hacerse pruebas genéticas.

Incluso entre los varones hay diferencias. Los hombres afroamericanos tienen más probabilidades que los caucásicos de presentar tumores en una fase avanzada al momento del diagnóstico y de sufrir cáncer de tipo triple negativo. Y es más probables que la clase de tumores que sufren reaparezcan y tienen menos opciones de tratamiento.

La gente debe informar a su prestador de servicios de salud si algún varón en su familia ha padecido cáncer de seno, insta la Dra. Prowell. “Incluso si su abuelo ya falleció, si padeció cáncer de seno, eso es importante. Como el cáncer de seno masculino es tan poco común, incluso un solo hombre en el linaje de una familia despierta preocupación sobre un cáncer de seno hereditario”.