Los “millennials” latinos son “económicamente vulnerables” y carecen de ayuda

Chicago (IL), 28 jun (EFEUSA).- Los “millennials” hispanos son “vulnerables” en materia económica y, a pesar de ser el 19 % de la mayor y más diversa generación actual en Estados Unidos, no reciben la atención que merecen, según un estudio divulgado hoy.

“Al igual que los afroamericanos, los hispanos tienen más tendencia al desempleo y a recibir menos beneficios de sus empleadores”, declaró la profesora Cathy Cohen, de la Universidad de Chicago.

Según el estudio “GenForward”, que dirigió Cohen junto a dos colegas, los latinos y afroamericanos de esta generación son “económicamente más vulnerables” que aquellos de origen asiático, porque, aunque estén empleados a tiempo completo, tienen menos posibilidades de recibir atención médica, dental o beneficios de retiro.

“Existe una brecha económica a la que tenemos que prestar más atención”, señaló Cohen en la presentación del estudio, donde se analizan más de 1.800 entrevistas realizadas a personas que tienen actualmente entre 18 y 34 años.

La generación “millennial” está compuesta por un 19 % de latinos, un 13 % de afroamericanos y un 6 % de asiáticos estadounidenses, pero, a pesar de su importancia creciente en la política y economía del país, no son muy tenidos en cuenta en su vida diaria, agregó.

Los hispanos no usan mucho las tarjetas de crédito, porque tienen menos posibilidades de lograrlas, lo que puede repercutir en el futuro cuando quieran comprar una casa y no cuenten con una historia de crédito.

También se comprobó que la mayoría no ahorra para el futuro y desconfía del Seguro Social, que sería el encargado de pagarles una pensión cuando se retiren.

Sobre la economía de EE.UU., las respuestas fueron ambivalentes: el 68 % dijo que no cree que alguien que comienza pobre llegue a enriquecerse, aunque trabaje duro, y el 77 % declaró ser optimista sobre su futuro personal.

Entre los “millennials” blancos, la mayoría está convencida de que no podrá lograr el éxito económico de sus padres.

Cohen opinó que los políticos deberían enfocarse en las necesidades de los “millennials” en general para que sean parte de la conversación sobre el panorama político y económico del país.

