Inglaterra-Alemania y España-Italia, las cuatro grandes ligas se retan

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El Europeo sub-21 de Polonia 2017 pasará a la historia por ser el primero en el que las cuatro grandes ligas del fútbol continental se citan en las semifinales.

La fase de grupos confirmó, con más o menos autoridad o solvencia, el poderío de las cuatro escuelas, con lo que Inglaterra se enfrentará a Alemania en Tychy y España a Italia en Cracovia.

Por juego, brillantez y eficacia el equipo de Albert Celades, que volvía a una fase final tras estar ausente en la de República Checa 2015 -se quedó fuera de los Juegos de Río-, ha sido el que ha cumplido una mejor fase de grupos.

España es el único equipo que ha ganado sus tres partidos, en los que ha marcado nueve tantos y ha encajado tan solo uno. Macedonia, Portugal (subcampeona la pasada edición) y Serbia cedieron ante el empuje de la Roja.

La temprana clasificación permitió a Celades en el último partido contra el cuadro serbio dar descanso al once titular y conceder minutos a los que menos habían tenido o ni siquiera se habían estrenado.

Por contra Italia, se jugó el todo por el todo contra Alemania. Y el conjunto de Luigi di Biagio sacó todo su arsenal competitivo para vencer al conjunto germano (1-0) con un tanto de Federico Bernardeschi, lo que le otorgó el pase como primero del grupo C.

Lo peor para el equipo italiano fueron las amonestaciones de Domenico Berardi y de Andrea Conti, que les impedirán estar en semifinales por sanción.

Las dos selecciones se midieron el pasado 27 de marzo en un amistoso disputado en el Olímpico de Roma. Vencieron los hombres de Celades por 1-2 con goles de Saúl Ñíguez y Borja Mayoral en la primera parte, y de Lorenzo Pellegrini en el segundo periodo.

España e Italia son los dos más laureados de la categoría. Los ‘azzurri’ dominan el palmarés con cinco coronas, la última en 2004, una más que la Roja, que consiguió las dos más cercanas en 2011 contra Suiza en la final (2-0) y en 2013 frente a los italianos precisamente (4-2) con un triplete de Thiago Alcantara y una diana de Isco Alarcón.

Ambos equipos se encontraron también en las finales de 1986, con triunfo español, y de 1996, en la que se coronó Italia tras vencer en los penaltis en Barcelona.

Alemania accedió a semifinales como segunda de grupo tras haber ganado con claridad los dos primeros partidos. No obstante, contra Italia no estuvo fino el cuadro teutón y dejó dudas.

Stefan Kuntz cuenta en su equipo con hombres que se colgaron la plata en los Juegos Olímpicos de Río al perder en la tanda de penaltis de la final de Maracaná ante Brasil, como Jeremy Toljan, Max Meyer, Davie Selke, Serge Gnabry o Maximilian Arnold.

Ahora le llega la auténtica reválida ante la Inglaterra de Aidy Boothroyd, que tras comenzar con un empate a cero ante Suecia reaccionó y se hizo con el mando del grupo A al imponerse a Eslovaquia (2-1) y Polonia (3-0).

La cantera inglesa vive momentos pletóricos tras lograr el título Mundial sub-20 en Corea del Sur. Quiere aprovecharlo ocho años después de perder en Malmoe la final ante la Alemania de Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Sami Khedira, Gonzalo Castro y Mesut Ozil, que entonces logró su primera y única corona de la categoría hasta la fecha.

Inglaterra tiene dos títulos sub-21, pero se remontan a los años ochenta (1982 ante Alemania y 1984 frente a España) y sus hombres quieren acabar con esta ya larga sequía.

Individualmente, hasta el momento Marco Asensio, Sául Ñíguez y Bruma han sido de los más destacados del torneo. Pero Portugal quedó en el camino y el devenir de las semifinales y de la final será definitivo para coronar en el plano particular las figuras de Polonia 2017.

Related