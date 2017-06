NADA CONCRETO CON TRUMP

Por: Horacio Ahumada

Cada día escucho la frase de que Donald Trump no está concretando nada en cuanto a la mayoría de sus promesas y que cada día está perdiendo el tiempo en defenderse de acusaciones de espionaje acordado con los rusos, se la ha pasado despidiendo a su gente y la gran mayoría de los estadounidenses siente que se están empezando a desesperar con solo cinco meses de gobierno.

Es muy cierto que no concreta muchas cosas de las prometidas, y una de las que recuerdo muy bien fue la promesa de deportar a los once millones de indocumentados y que esta promesa emocionó a muchos supremacistas que le dieron su voto creyéndole, pero se los dije, mientras la entrada no esté bien resguardada y los patrones estadounidenses sigan dando trabajo a personas sin documentos, esto se convirtió en un sinfín, nunca escucharon mis comentarios de que eso sería imposible porque mientras pudieran deportar a mil paisanos, se estarían devolviendo a los Estados Unidos nosotros mil que habían deportado anteriormente y así se estaría repitiendo la operación, de tal manera que nunca terminarían de cumplir con la cifra prometida por Trump.

Ese es un solo botón como muestra porque en vez de avanzar en el tema migratorio y que todo se regularice, al contrario no ha avanzado en mas jueces y personal de oficina, no los miles de agentes fronterizos, nada de nada e inclusive ni fondos suficientes hay para ya la promesa que ya se está pudriendo, me refiero a la construcción del muro de la vergüenza, yo creo que la vergüenza es para Trump que tampoco ha avanzado en su promesa que para levantar al muro fronterizo, ni para el cemento ha conseguido, es mas no siquiera hemos visto el diseño final que será seguido para su construcción.

Ahora está amenazando a los estados que faltan en aceptar el Real ID y da el mes de enero del próximo año para que lo impongan porque luego entonces ya no los dejaran abordar aviones con la licencia sin los datos del Real ID, donde esta ley no ha podido ser aplicada por lo débil de carácter de los presidentes Bush y Obama, pero ahora con Trump es muy posible que se lleve a cabo su aplicación, pero realmente lo dudo que se aplique porque vuelvo a lo mismo como dice el titulo de esta columna “no hay nada concreto con Trump”; se nota que nada se cristaliza con este presidente, al parecer con todos estos ejemplos no vemos el rumbo que llevan sus riendas.

Lo que si estoy futureando es el “sitio de presión” que se está llevando a cabo en contra de las personas indocumentadas cierran su acceso a los aeropuertos, quizás en un futuro muy cercano estarían quitando el ITIN, quitando los créditos de reembolso de impuestos, la dureza de inspección en las fronteras, la dificultad que pondrían para buscar residencia permanente, en otras palabras cerraran todos los derechos que hasta el día de hoy se le han otorgado a las personas sin documentos.

Pero todo esto queda en tela de duda porque al parecer nada se concreta con Trump. Les invito a estar enterados cada día de lo que está sucediendo, por el bien de todos. GRACIAS.