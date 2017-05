Para los Adolescentes, los Padres Continúan Siendo Influyentes en su Vida, pero También otros Adultos Confiables Tienen un Importante Papel que Jugar

Washington, DC—Los adolescentes de manera consistente dicen que los padres tienen mayor influencia sobre sus decisiones acerca de relaciones y sexo, pero de acuerdo a nueva información publicada el día de hoy por la Campaña Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente y No Planificado, existe un papel mucho más amplio para los veinteañeros y otros adultos de confianza para influenciar positivamente las decisiones de los jóvenes acerca del sexo, el amor y la relaciones. De acuerdo a una nueva encuesta nacional representativa de más de 2,000 adultos de entre 18-65 años de edad publicada durante el Mes de la Prevención del Embarazo Adolescente en mayo, más del 90% de aquellos entrevistados están de acuerdo en que los jóvenes deben contar con un adulto o una red de confianza – tal como un grupo de colegas o grupo comunitario, un club o un equipo, o un mentor – para proporcionales información y guía sobre temas delicados. Cerca de 7 en cada 10 (68%) adultos se consideran a sí mismos como alguien a quien un joven acudiría como fuente confiable de información. “Los resultados de la encuesta de hoy muestran la importancia de que un adulto, como un padre, tía, o hermano(a) mayor, pueda jugar un papel positivo e influyente en la vida de los jóvenes,” dijo Ginny Ehrlich, CEO, de la Campaña Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente y No Planificado. “Los adolescentes están escuchando, y en el mundo de hoy, el cual se encuentra lleno de complejidades, los jóvenes ahora más que nunca, quieren y necesitan una red confiable que les proporcione una guía positive sobre el sexo, el amor, y las relaciones.” La confianza en ser un adulto confiable – y la experiencia de proporcionar consejo a jóvenes sobre temas como el sexo, el amor y las relaciones – tiende a incrementar con la edad. Los encuestados más jóvenes, aquellos entre 18-34 años, se consideraron a sí mismos los menos propensos a ser una fuente de información confiable sobre temas delicados. De manera similar, ese grupo de edad fue el que menos propenso a declarar el haber dado a un joven información o consejo sobre sexo, amor, relaciones o anticonceptivos. De entre los resultados de la encuesta se encontró que: Más de 8 en cada 10 (83%) de los encuestados negros no hispanos se consideraron a sí mismos una fuente de información confiable sobre temas delicados.

Más de 7 en cada 10 (75%) de los encuestados entre 35-54 años de edad se consideraron a sí mismos una fuente confiable de información sobre temas delicados.

La probabilidad de que un adulto haya dado información o consejo a un joven sobre sexo, amor, relaciones o anticonceptivos aumenta con la edad, comenzando a la edad de 45. En 2016, al celebrar la Campaña Nacional nuestro 20mo aniversario, establecimos un nuevo objetivo para nuestros próximos 20 años de trabajo. Incluida, está nuestra visión de que todos los jóvenes cuenten con un adulto o una red de confianza con el/los cual(es) puedan hablar sobre sexo, relaciones, y sus futuros. Mayo es el Mes Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente, un momento para que tanto adolescentes como adultos enfoquen su atención en temas como anticonceptivos, relaciones saludables, y sexo. Durante el mes de mayo, alentamos a los jóvenes y a sus padres a que visiten www.StayTeen.org para jugar un nuevo e interactivo juego y a que tomen el Cuestionario de Prevención del Embarazo Adolescente, ambos dados a conocer este mes. Para recursos adicionales para el Mes de Prevención del Embarazo Adolescente y maneras de involucrarse, visite nuestro portal del Mes de TPP en la página web. Acerca de la Encuesta: La información presentada aquí es sacada de una encuesta nacional por medio de la web, escrita por la Campaña Nacional y llevada a cabo usando Google Surveys en mayo de 2017. Las entrevistas se llevaron a cabo entre 2,007 encuestados quienes se ofrecieron a participar en encuestas y sondeos en línea de Google, y la información ponderada posteriormente para reflejar la composición demográfica de hombres y mujeres de 18 años de edad y más grandes que son usuarios de internet. El informe de Google establece un margen de error de +/- 2.1% a un nivel de confianza de 95%, lo cual proporciona un indicio útil de la variabilidad en estos resultados; sin embargo, notamos que debido a que esta muestra está basada sobre aquellos que inicialmente se auto seleccionaron para participar, este estimado se basa en un conjunto especifico de supuestos estadísticos sobre la muestra seleccionada, en lugar de una metodología estándar para muestreo probabilístico aleatorio. Los números pueden no sumar un total de 100 debido al redondeo. Acerca de la Campaña Nacional: La Campaña Nacional es una organización privada, no partidista, sin fines de lucro que busca mejorar las vidas y las posibilidades futuras de niños y familias al prevenir embarazos adolescentes y no planificados. Por favor visítenos en www.TheNationalCampaign.org o síganos en Facebook y Twitter. ###